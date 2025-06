Agradecimiento al Hospital Insular

Imagen del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil / LP/DLP

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por toda la atención y ayuda que he recibido por parte del personal del Servicio Canario de Salud en todas las ocasiones en las que mi madre, Pino del Remedio Ramírez Ortega (Remy), ha tenido que ser atendida y permanecer ingresada en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, por sus problemas de salud mental y, en especial, tras su último ingreso el pasado mes de mayo, donde tras unos días de verdadera incertidumbre fue trasladada una vez más, desde Transición hasta la UIB de Psiquiatría.

No me quedan palabras que añadir a las ya expresadas personalmente a todos los profesionales que he tenido la oportunidad de conocer y han empatizado conmigo. Es por ello que he creído oportuno hacerlo público con mención de forma singularizada a los que desde mi primera visita al Servicio de Urgencias y hasta su situación de alta hospitalaria, han estado acompañándonos de una forma u otra.

A Javier Pérez, el psiquiatra que salió a recibirme personalmente a mi llegada al Servicio de Urgencias, y a la enfermera Carolina, a la doctora Suárez del Servicio de Urgencias que evaluó inicialmente su estado. A Mari Pino y Davinia, las trabajadoras sociales de Medicina Interna que me recibieron antes de su derivación a la UIB de Psiquiatría, en aquellos momentos tan duros que prefiero no recordar y que ellas saben muy bien porqué.

A Silvia Cañas Jiménez, la psiquiatra que le fue asignada para atenderla y estabilizarla debidamente una vez que llegó a esa segunda planta, a Betulia, la trabajadora social de la UIB de Psiquiatría, a todas y cada una de las enfermeras de referencia, Paula Pérez, Elizabeth y Carla. A los auxiliares de Enfermería, Adela, Domingo y Lourdes, que hicieron mucho más soportable tanto la estancia de mi madre en planta como mis visitas y/o llamadas telefónicas realizadas mientras permanecía allí ingresada. A Esperanza Bosch, la jefa del Servicio, que aunque no he tenido la oportunidad de conocerla personalmente sé que ha sido también parte importante para poder mantener su ingreso en la UIB de Psiquiatría hasta su recuperación. Y, cómo no, a Mila Domínguez Monzón, la supervisora de la UIB de Psiquiatría, no solo por su maravilloso trato, profesionalidad y saber hacer, sino por su amabilidad, empatía y comprensión de la situación insuperable que lamentablemente nos ha tocado vivir, tan cercana siempre a nosotras que ya la considero una verdadera hermana.

A los técnicos de Ambulancia que trasladaron a mi madre desde casa hasta el Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, no solo en esta ocasión sino por todas esas otras tantas en las que ha habido incluso que activar ese Protocolo de Intervención para recibir también el apoyo y acompañamiento preceptivo, y en especial a los que la han trasladado finalmente hasta su nuevo hogar a partir de ahora.

Especial mención también al director técnico de Proyectos de Inserción Canaria, S. L., Javier Santiago Quintana, por todo su apoyo y ayuda incondicional siempre que le he necesitado y a su psiquiatra particular Pilar García Morales, por estar siempre disponible, a cualquier hora del día, para atender cada emergencia.

Mi agradecimiento también a todo el personal de Enfermería tanto del propio Servicio de Urgencias como de Transición, por atenderla con esa enorme paciencia y sentido del humor, soportando el comportamiento durante su estancia allí, que ya saben todos ellos que era su enfermedad psiquiátrica la responsable de sus desvaríos y faltas de respeto. Mis más sinceras disculpas por todo ello, como única persona responsable que soy, su única hija.

Y claro que sí, también quiero dar las gracias a toda esa pequeña pero gran «familia», la que poquito a poco he ido conformando a lo largo de mi vida con las inmejorables compañeras de trabajo, y mi siempre queridísima jefa, Ana María Echeandía Mota, que tanto y tanto ha hecho siempre por mí durante más de veinticinco años, con las pocas amigas y amigos verdaderos con los que cuento, los de toda la vida y los relativamente recientes del Club M., a todos ellos, y en especial a los que no necesitan haber leído esta nota para saber de mi realidad. A mi queridísima prima, Luz Divina Ramírez Arocha, por el apoyo mutuo que nos hemos dado durante estos dos últimos años y por seguir ahí siempre, escuchándome en secreto. A mis doctoras, María del Carmen Sánchez Pérez y Maite Pérez Reyes, por su apo yo y ayuda para poder seguir adelante con mi vida.

Y por qué no, gracias también a esa otra familia que aun siendo consciente y conocedora de la enfermedad que padece mi madre desde hace 55 años, ha preferido mirar hacia otro lado. Gracias a ello puedo decir que soy la mujer que soy: luchadora y cada día más fuerte, capaz de hacer frente a todo, al haber podido sobrellevar también al mismo tiempo los nueve años de larga enfermedad de mi padre, José Ortega Viera, vinculado toda su vida a Editorial Prensa Canaria, S. A., la empresa donde desde el 1/12/1966 pudo desempeñar con orgullo su profesión de tipógrafo, y con la que siguió siempre manteniendo un contacto directo cada Navidad, a través de sus compañeros y hasta su fallecimiento, en septiembre de 2023. Al mismo tiempo, tuve que afrontar mi divorcio y, a partir de ahí, hacerme cargo de mi madre, gracias a la ayuda de Maribel Estupiñán Santana, directora del Centro de Día La Finca, y a todo su personal, María la psicóloga, Ana, Patricia, Noemí, Aruma, Román, Adrián y Víctor, los tres chóferes del transporte; gracias a ellos fue posible volver a incorporarme a mi puesto de trabajo tras un largo periodo de baja laboral y poder apoyar y sacar adelante a mi única hija, mi verdadero tesoro, que lo ha pasado verdaderamente mal no solo a nivel familiar, sino también a nivel académico y personal.

A ti también, papá, por callar y sufrir en silencio compartiendo toda una vida con mamá. Al final he comprendido tus últimos deseos, sabiendo por todo lo que pasaste y por fin lo he entendido, créeme que lo he entendido todo. Ahora sí. Y cuánta razón tenías, debí seguir tus consejos, como siempre hacía, y callar, seguir callando hasta tu final. Ella, como predijiste, no me guardó el secreto, papá.

Y a pesar de todo me siento una mujer afortunada y, por ello, gracias, gracias y mil gracias, siempre...