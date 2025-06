El mundo no se detiene frente al horror

Un padre busca entre los escombros el cráneo aplastado de su hija. Un niño se quema los dedos recogiendo comida que ha caído entre las brasas. Un hombre escurre el barro con un pedazo de tela para sacar medio vaso de agua marrón. Un bebé llora porque la vida empezó con el hambre y sus canciones de cuna son las bombas. Pero seriedad, señoras y señores. No se dejen llevar por la emoción.

Nuestras jornadas de ocho horas en un escritorio pertenecen al mismo planeta que esas realidades. Lloro cuando veo a un niño sin dedos ni piernas que nunca más podrá dar volteretas por el aire y, un segundo después, la vida sigue igual, el aire se siente igual, la gente de mi entorno habita sus cuerpos igual. Sentada frente a la pantalla de mi ordenador, escribo sobre el genocidio en Palestina como escribía hace unos días sobre un baile de taifas, unos premios de arquitectura, un restaurante. Me cuesta creer que tanta agonía pueda vivirse de forma tan ajena. No entiendo cómo es posible que el mundo no se haya paralizado.

España, cuyos representantes políticos se han declarado en numerosas ocasiones en contra de esta masacre, sigue comerciando productos y armas con Israel. Pero eso es lo que se ha establecido como la normalidad: seguir produciendo, que nunca se detenga la maquinaria por mucho dolor que arrastren los engranajes del sistema, dedicar las horas de descanso a idolatrar celebridades que venden el lujo y el despilfarro como la máxima aspiración vital, ver imágenes que consumen el alma, llorar, o no llorar, depende de la empatía que tengas, o la ideología que apoyes, o lo secos de lágrimas que se te hayan quedado los ojos, o cuánto hayas normalizado el horror y ya no te afecte ver a seres humanos personas niñas niños hombres mujeres bebés agonizando hambrientos mutilados desnutridos huérfanos traumatizados agotados en una cuerda floja al borde de la muerte. Consumir productos manchados de sangre.

Las salas parlamentarias discuten sobre el sufrimiento entre café y café. Hablan, declaran, sentencian, condenan, pero la montaña de cadáveres crece. Israel pretende llegar a término, hasta erradicar a la población gazatí, y construir un parque temático sobre sus tumbas. Veo en esas salas algunos rostros desencajados. Hay quienes no se aguantan las ganas de llorar mientras pronuncian sus discursos. Otros, ríen. Utilizan la carta del antisemitismo con un desprecio banalizador. No hace falta la inmersión en ninguna película porque ya vivimos en la más absoluta distopía.

En medio de tanto sufrimiento, y sin renunciar a una protesta incesante, también quiero quedarme con los rayos de esperanza que emanan de la población civil que se ha organizado desde el principio para oponerse al horror. Esa población que hoy en día, después de casi dos años (y más, si nos remontamos a los inicios de esta masacre) sigue en la defensa de los derechos humanos y la dignidad cuando los gobiernos han fallado en su responsabilidad.

Pienso ahora en la Flotilla de la Libertad, rumbo a Gaza, desde la que Greta Thunberg dijo: "Hacemos esto porque no importan las pocas posibilidades que tengamos, debemos seguir intentándolo, porque el momento en que dejemos de internarlo es cuando perderemos nuestra humanidad. Y no importa lo peligrosa que sea esta misión, no es nada comparada con el silencio de todo el mundo frente al genocidio".