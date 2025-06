Reminiscencias

El avión, un Juncker 52 trimotor / La Provincia

Acabo de gozarme una comida campestre con mi amplia familia política por parte de yerno, de pura cepa canaria, donde la conversación terminó discurriendo por los nostálgicos derroteros del pasado. Como estoy hablando de un pasado de hasta siete décadas, creo que los protagonistas no me tendrán en cuenta que desvele aquí, en plan cajón de sastre, algunos de los relatos revividos.

Arrancó María V. recién cumplidos 80 vitales años, explicándonos cómo ella con seis años y su hermana de tres sufrían de tos ferina, por lo que su padre, comerciante de estrechos vínculos con Tenerife habló con un piloto amigo suyo para que las llevara en el avión en su próximo trayecto, de modo que el aire puro de las alturas les hiciera desaparecer la dolencia. Tras superar María su timidez instando al piloto «para que volara lo más alto posible», este la tranquilizó – «no te preocupes mi niña, que así lo haré» - . El avión era un Juncker 52 trimotor, ya saben los de fuselaje ondulado, como uralita pero en chapa, y que al principio se arrancaban colgándose un operario de una de las aspas de la hélice, para con su peso iniciar el renqueante giro. Por supuesto que de la impresión del vuelo no solo se les quitó la tos ferina, sino que quedaron inmunizadas por muchos años de padecimiento alguno.

El hermano de la susodicha, rememorando tiempos pretéritos nos explicó cómo una travesía en barco en la época tampoco era ninguna sinecura, y nos explicó con detalle una excursión a la isla hermana en uno de los vapores, creo recordar que de la serie de los correíllos, donde por el centro de la cubierta discurría una pequeña acequia. La función de la misma era recoger los vómitos de los pasajeros, que para tal fin disponían junto a sus asientos de una varilla terminada en una bacinilla de porcelana a la altura de la cara donde podían aliviarse, vertiendo seguidamente el resultado en el canalillo dispuesto para tal fin.

No recuerdo ahora por qué razón, la conversación derivó hacia los apodos, en tiempos pasados tan frecuentes, sobre todo en el campo. Y que hasta tal punto estaban arraigados que no era extraño se adoptaran como nombres de pila, sin que se les reconociera el del bautismo. Y aquí se dispararon los ejemplos: «el cachimba», «el partidito» « Juan calzones» etc.

En esta tesitura tuve la oportunidad de citar un ejemplo de mi propia experiencia: un mote que yo había llegado asumir hasta el punto de en cierta ocasión presentar a un amigo granjero como Don José Marañuelas. Lo curioso es que siendo la marañuela una vistosa flor silvestre, el apodo ni siquiera era el suyo, pues venía heredado de su padre, que era el orgulloso dueño de una burra llamada Marañuela. Y heredar un apodo, como si de un tatuaje genético se tratara no era infrecuente. En el mismo entorno del caso anterior un político local era conocido como «el chorizo», sin haber cometido delito alguno, pues el apelativo le venía de su progenitor.

Y aquí no pudo dejar de volver a intervenir M.V. abundando en el tema, citando el caso de una monja, de nombre Pino, que por su importante nariz se había ganado el ingenioso remoquete de Sor Pinueve (o sea, más que Pinocho, ¿lo pillan?).Y nos explicó el embarazoso momento «trágame tierra» cuando en una visita al convento no se le ocurrió sino dirigirse a ella, educadamente eso sí, utilizando el alias como si del nombre de pila de la monja se tratara. Sin entrar en detalles, Sor Pinueve no acabó de encajar el seudónimo con deportividad.

En fin, no seguiré, pues la lista de apodos propuestos nos podría llevar a un catálogo que el mismísimo Marcel Proust habría recopilado con fruición, incorporándolo a sus enciclopédicas memorias En busca del tiempo perdido.