Es más grande que un ‘tasarte’

Es en el mundo rural y en el seno de las comunidades de pescadores donde se localiza el origen de una serie de expresiones metafóricas que hacen referencia a elementos del entorno cotidiano (mobiliario, utensilios, aperos y herramientas, así como animales, domésticos y salvajes) para describir y calificar actitudes o rasgos de un sujeto. La mayor parte de estas construcciones sintácticas, más o menos estereotipadas, observan una forma comparativa y a menudo hacen referencia a verbos de uso cotidiano, como dormir, comer, beber, hablar, ser, estar, etc., acompañado de una fórmula comparativa de igualdad («como») (v.gr.: «dormir como una manta») o de superioridad («más [...] que») (p.ej.: «pasar más frío que un perro chico»). Estas oraciones comparativas son construidas sobre una hipérbole que subraya un aspecto característico del objeto o animal con el que se parangona extrapolando tal condición al sujeto al que va dirigida. Así se pueden formular comparativas con herramientas: «comer como un serrucho» o «como una lima» que expresa figuradamente una característica implícita en el uso de estos instrumentos de trabajo para describir a quien da muestras de un apetito voraz e insaciable; como mismo se puede ser «más bruto que un arado» (parangonando la actividad con este apero de labranza a una persona ruda) o «beber como un garrafón» o «como un fonil») objetos domésticos que sugieren a alguien dado a la bebida. Muchas veces se pone énfasis en las comparaciones hiperbólicas para resaltar algún vicio o rasgo caracterial negativo. Es frecuente en las comparativas con un referente animal que buscan definir disfemísticamente la realidad, esto es, de modo peyorativo o con intención de rebajar la condición del sujeto al que se refiere (p. ej., «comer como un cochino» que se emplea para referirse a la voracidad y malos modales de un sujeto en la mesa). En ocasiones, dependiendo del animal «arquetípico» y el mayor o menor grado de empatía que provoque el referente zoológico, la frase puede tener un sentido neutro (v.gr.: «gordo como una tonina», donde el calificativo referido a la obesidad del sujeto pierde su aspereza por el tono jocoso con que se pronuncia dándole un efecto neutro; de hecho, a menudo, se emplea en sentido autorreferencial). No es lo mismo decir de alguien que «es resabiado como una mula» o «arisca como una camella» que ser «más presumido que un rabo de gato». Las dos primeras expresiones tienen una clara intención pungente, mientras que esta última nos sugiere el caminar elegante de este felino con el que generalmente empatizamos, lo que le da un carácter neutro. Y en este valor neutral (no eufemístico, pero tampoco disfemístico) podemos situar la frase «ser más grande que un tasarte» [sinónimo de aquella más chabacana que dice: «es más largo que una meada en cuesta abajo»] que se emplea para referirse a alguien extraordinariamente grande, sobre todo se dice de la estatura de una persona y, por extensión, del tamaño de un animal. «Tasarte» es un pez de la familia de los escómbridos, de un metro o más de largo, azulado por la parte posterior y blanquecino por el vientre; raro en aguas canarias y abundante en la costa sahariana. Se trata, pues, de un animal conocido por sus considerables dimensiones, lo que sustenta esta hipérbole zoológica. En cuanto a su etimología ha sido considerada tradicionalmente un «guanchismo» aunque también se apunta a la voz bereber tasarte.