Puesto de mando

Una ciudad rodeada de militares y a la espera de noticias gubernamentales sobre el cobijo para los niños y niñas migrantes es un cóctel ácido. De hecho, una entusiasta seguidora del Día de las Fuerzas Armadas (así de rotundo) miró hacía el Atlántico y lamentó que los barquitos y el romántico submarino no sirvan para poner freno a las pateras. Así estamos por la ultraperiferia, donde no paran de mandarnos a la bestia bélica, pero sin hacernos puñetero caso sobre el engarce de la insularidad. La alcaldesa, en un traspiés a la jerarquización de valores, ha preferido condecorar con la Medalla de Oro al Arsenal antes que a la Comunidad Palestina. ¿Existe Gaza? En época de recalentamiento belicista quién le va a levantar el labio a Carolina: pero la primera edil, que se tiene ganado un tiro al plato con Margarita Robles, no debe olvidar que la ciudad lleva décadas y décadas esperando por la recuperación de la Base Naval. Ese tinglado estropea la Bahía y provoca repelús a los cruceristas, aparte de quitarnos el horizonte y hacernos vivir con la sensación de estar en un Pearl Harbor. Mientras el barco del rey Felipe rompe la formación y se lanza en solitario, cosas de la agenda, en dirección al Puerto, un enterado que quiso tener galones (o los tuvo) se pregunta si hay suficiente potencial para asustar a Marruecos. Todavía flota en el aire el polvo que levantó allí la African Lion, un Apocalipsis de 10.000 soldados de una decena de estados llevados entre algodones por los EEUU, con la invitación estelar del rocoso Israel, purgando en el desierto la ansiedad por la decisión final. Bajo el terrible calor, los sesos bulllen y se inundan de sudor en las Alcaravaneras: ¿sería este el lugar del desembarco de los hombres de Churchill, los Pilgrim? ¿Qué estarán cocinando los nazis de Woermann? La acrobacias chillonas de la Patrulla Águila acaban con las maniobras mentales de cada uno. Me acuerdo de Peter Sellers en la película ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú