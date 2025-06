César Rodríguez Placeres, guerrillero de la cultura

César Rodríguez Placeres (d) y el resto de componentes del Centro de la Cultura Popular Canaria / José Carlos Guerra

Una vez dije en Madrid que César Rodríguez Placeres es un guerrillero de la cultura, y la persona que me escuchaba abrió los ojos como platos. Tal vez pensaba que César es un tupamaro, un montonero, un sandinista, uno de esos combatientes históricos de América Latina, los movimientos armados que tanto proliferaron en décadas pasadas. Canarias siempre queda lejos, en medio de una nebulosa, solo se entiende que aquí el whisky es más barato que en Escocia y que el clima es excelente, y eso de pretender que tengamos una cultura regional que hay que proteger de la globalización tiene pocos partidarios. Pero César y su gente del Centro de la Cultura Popular Canaria son unos patriotas que llevan décadas luchando por meter la acción en los barrios, en los pueblos, en los libros. Por eso ha sido ninguneado y perseguido, amenazado con sanciones y con el cierre de su Radio San Borondón. Anteriores presidentes del gobierno regional tenían una obsesión manifiesta: cerrar el CCPC, eran continuas las bravatas, eran visibles las señales de que no iban a tolerar esa disidencia.

Este año los jurados se han acordado de César y de J.J. Armas Marcelo, ya era hora. Y el CCPC ya no es la diana de las amenazas y de los requerimientos. Cientos y cientos de libros, grabaciones discográficas que ya son históricas, actuaciones de tantas figuras de la América cercana, apoyo a tantos y tantos grupos, rescate de figuras legendarias. Hace mucho tiempo César me hizo llegar un obsequio especial: la Gran Antología de la Música Popular Canaria, con sus cuatro CDs de larga duración. Allí está todo: desde Valentina la de Sabinosa hasta Los Sabandeños y Los Gofiones, desde Mestisay a Olga Ramos, el Taller Canario de Canción, el jazz, el rock, las corales, las orquestas. En Torrelodones, Madrid, teníamos un chalecito por el que desfilaban canarios residentes en aquella comunidad, gentes dedicadas a la cultura que no se conocían entre ellos. Cuando poníamos el Somos costeros, de Los Gofiones, a aquellos amigos se les salían las lágrimas.

En mi etapa del Club Prensa Canaria, el Centro de la Cultura presentaba allí sus libros, varias veces al mes, recuerdo las intervenciones de autores publicados por el Centro: Francisco Tarajano, Agustín Millares Sall, Pedro Lezcano, etcétera. Otra vez viajamos a Berlín, 2001, con invitación de la embajada española. César llevaba su colección de grabaciones para mostrar aquí y allá. Presentamos la traducción al alemán de Las espiritistas de Telde en la capital federal y en Hannover. En Berlín Este las antiguas fábricas estaban siendo convertidas en centros culturales que en las mañanas de los domingos reunían a mucha gente, en las iglesias hacíamos lecturas de mi libro.

César y su entrañable Meme han superado ciertos problemas de salud, César y la tropilla femenina que trabaja en el CCPC y que procede de la isla de La Palma han salido adelante para proseguir la misión. Por eso a César se le veía tan emocionado y tan contento en el auditorio Alfredo Kraus el Día de Canarias, en el momento de recoger la recompensa después de tantos años de lucha. Porque el antiguo catedrático de Química de la ULL estaba tan visiblemente emocionado que parecía un César triunfante después de tantas batallas contra los bárbaros, léase burócratas y sectarios del gobierno regional, esos que nunca han entendido ni entenderán el esfuerzo por construir una identidad.

El CCPC nació en La Laguna, el 15 de junio de 1977 para desarrollar, conservar y difundir la cultura regional. Ha publicado libros y enciclopedias de historia, literatura, poesía, etc. y mantiene la revista digital San Borondón. También organizan conciertos, debates y proyecciones de cine.