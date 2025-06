Nuevas medidas de eficiencia en la Justicia

Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El 3 de abril último entró en vigor gran parte de la aludida ley de medidas de eficiencia para la Justicia, aunque precisamente una de las dos únicas novedades que en ella se contemplan para lo que denomina Eficiencia orgánica, esto es, que los Juzgados que como órganos del Poder Judicial existen en España en todos los Partidos Judiciales, desde la denominada ley provisional del Poder Judicial, de 1870 (juntamente con otros de creación posterior, como en esta isla el de San Bartolomé de Tirajana), desaparezcan para ser sustituidos todos ellos por Secciones de un denominado Tribunal de Instancia.

Pero como esa denominación de Juzgados es obsoleta, según expresión contenida en el Preámbulo de 25 folios que la inicia, no solo desaparecen nuestros tradicionales Juzgados de 1ª Instancia y de Instrucción, sino todos los posteriormente creados, de Familia, Penales, Sociales, de Menores, Mercantiles, de lo Contencioso-administrativo y Penitenciarios. Constituyendo un órgano colectivo con servicios comunes, reuniones, presidentes, etc., aunque, eso sí, con mantenimiento de la justicia individual que representaban los Juzgados, lo cual obviamente constituye la tan buscada cuadratura del circulo.

Tal desaparición, por mucho que se diga, no puede concordar con el mandato constitucional de que sean los jueces y tribunales los que, con competencia exclusiva, y a través de Juzgados y Tribunales, efectúen la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos (arts. 24, 117 y 122).

Y no queda ahí esa aludida medida de eficiencia orgánica con la creación de tal órgano colectivo, y ya no individual como se dice en el mencionado texto del Preámbulo. Además previene acabar también con los órganos individuales de la Justicia lega, es decir, los Juzgados de Paz, por no ser juristas aunque sí ciudadanos honrados y de sentido común y buena fe, que siempre han existido en los restantes municipios que no son cabeza de Partido Judicial. Dispone esa ley que desaparezcan y sean sustituidos por unas denominadas Oficinas de Justicia, a establecer en cada Ayuntamiento y con dependencia de la correspondiente Comunidad Autónoma que tenga competencias de Justicia transferida. Dice en una de sus muchas minúsculas disposiciones que todas las leyes y normas que hablan de Juzgados de Paz se entienden referidas a tales Oficinas.

De modo que bien claro está, las descritas desapariciones de los Juzgados a que expresamente alude la Constitución, en mi opinión contraviniéndola claramente, y con ello la desaparición de los jueces más cercanos y en ese también primer escalón judicial. Incluido asimismo en el mencionado calificativo de obsoleto, juntamente con otras aseveraciones como lejanía del ciudadano, diferencia de cargas de trabajo e impedimento de especializaciones, entre otras, como si no hubiera reparto, no hubiera duplicidades ni especialidades como las ya nombradas, en que ciertamente faltan las de la violencia de mujeres, niños y hasta ya jóvenes, aunque nada se diga de ancianos ni personas desvalidas.

Pero hay más, mucho más, en la repetida ley 1/2025, aparentemente sencilla, con sólo dos títulos y 24 artículos como dijimos, pues las 291 páginas del BOE que comprende encierran múltiples sorpresas.

Hay centenares de apartados, enumerados unos y con letras del abecedario otros, como los 115 números que tiene el único artículo del Título I, sobre el Tribunal de Instancia y la Oficina de Justicia en los Municipios anteriormente mencionados.

De cuanto de ello se deriva se regula a su vez en los sucesivos textos no articulados, que se contienen en las numerosas Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales, que una nulidad haría caer como fichas de dominó.

Ciertamente, muchos de ellos son modificaciones parciales de artículos de las otras leyes que se modifican, como lo ya transcrito, de carácter un tanto general, juntamente con el anexo, todo hay que decirlo, de una relación actualizada de los municipios de todos los Partidos Judiciales existentes en la actualidad.

Por eso, para no extenderme en demasía en un trabajo que pretende ser periodístico, como este, hemos de centrarnos en la segunda novedad de que se ocupan los restantes artículo del segundo título, denominado de Medidas de eficiencia procesal.

D os capítulos para esos 23 artículos restantes, con uno primero del art. 2 al 19, con la rúbrica de Medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional, que nada erróneo sería decirse de juicios sin juez como enseguida veremos. El capítulo II está dedicado a las Reformas procesales, afectantes a las principales leyes de las diversas jurisdicciones, esto es, la más veterana de Enjuiciamiento Criminal de 1882, de la Jurisdicción contencioso-administrativa de 1998, del Enjuiciamiento Civil y de la Responsabilidad Penal de los Menores, ambas de 2000, y de la Jurisdicción Social de 2011, aunque luego hay otras muchas modificaciones más en otras leyes, como la de 2012 de Mediación en asuntos civiles y Mercantiles, de 2013 de Apoyo a los emprendedores, la Básica de 2014 de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, de 2015 de Jurisdicción Voluntaria, Concursal de 2020, entre otras muchas.

Tal solución de controversias en vía no jurisdiccional, que tiene un bien antiguo precedente en los Actos de Conciliación que ya regulaba la ley de 1881. Supone por imperativo legal un imprescindible presupuesto para el inicio de cualquier juicio civil, salvo los ejecutivos y petición de medidas cautelares. Se regula para tener lugar ante lo que denomina «persona neutral», con posibilidad de asistir los interesados con Abogado, y hasta oír a personas expertas, a modo de peritos obviamente, y percibir ambos sus honorarios, con estímulos fiscales y con tasación de costas para que haya acuerdos y hasta medidas contra el que no acepte «acuerdos razonables».

Es pues un claro invento para reducir el trabajo judicial, pero topa con los nombrados preceptos constitucionales y nada está previsto para más jueces. Pero claro, cómo va a ser si habrá pronto reducción de plantillas. Y tampoco respecto a más funcionarios, más allá de poder seguir pidiendo destino en el Ayuntamiento y el Registro.

Que me perdonen los que tanto me halagaron cuando escribí la síntesis de la nueva ley de Enjuiciamiento Civil, en vísperas del año 2000, pues ahora basta y sobra con lo que de ellas se anuncia en la Exposición de Motivos, perdón, Preámbulo, y si siguiera de profesor universitario haría como el de la casa de la Troya, aprobar al que no sabe porque así más adelante podrá aprender cosas nuevas pero buenas.

Como hay más vacatio legis prevista y ya nombrada, espero que al final nada de eso nuevo entre en vigor, como de hecho el Registro Civil Provincial, aparte de que la suspensión de los Juzgados y su conversión en Secciones de un órgano colectivo o pluripersonal y en simples oficinas lo que son Juzgados de Paz por un lado. Y por otro el sustraer al poder judicial la efectiva tutela de derechos ínsita en toda controversia para acudir a neutrales componedores en vía de expresa definición como no jurisdiccional, obligada y hasta sancionando el no acuerdo, su inconstitucionalidad evidente parece también.

Mis más de 40 años de ejercicio jurisdiccional, con 23 de ellos como profesor, bien claro me dejaron que ante la cantidad de trabajo que hay la solución está sobre todo en crear más órganos judiciales. Hay que duplicar o triplicar los muchos especializados que ya tenemos, dotándoles de muchos más medios personales cada uno, con lo mínimo en servicios comunes que tanto obstruyen y alejan los casos.

Bien fácil es con solo tirar del presupuesto en tantas cosas no prioritarias derrochando. Y aléjense de dependencias extrañas a los Juzgados de Paz para servir a los cercanos ciudadanos en todo tipo de comunicaciones judiciales, y con las clásicas competencias civiles de poca cuantía y penales en las faltas, ahora delitos leves, como siempre pudieron. Y restitúyanse los desaparecidos Fiscales de Paz, olvidados en la reforma del 85 y estimúlense de verdad los tradicionales actos de conciliación en ellos, incluyendo el Registro Civil.