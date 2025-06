Las Palmas, Las Palmas

FOTO TRIANA FINDE ABIERTO CARNAVAL 2025 / MGP Comunicación

Lo supe cuando caminé por la Avenida Primero de Mayo y me detuve frente a las escaleras más narrativas de la ciudad. El Joker podría bajarlas; Rocky, subirlas; Cortázar escribiría unas instrucciones sobre cómo subirlas y bajarlas; Buero Vallejo, una obra de teatro que pudiera estrenarse al final de la calle. Una pelota siembra el pánico rebotando en cada uno de sus peldaños, mientras Sísifo la sube y la deja caer hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, en las escaleras más narrativas de la ciudad, Travis Bickle está sentado sin una gota de sangre, sin hacer el gesto de dispararse en la cabeza.

Quizá Las Palmas no sea Nueva York, ni yo Paul Auster, pero como tengo libertad absoluta, pinto los taxis de amarillo y lleno la Avenida Primero de Mayo de cines porno. Haré todo lo posible para que Travis se vuelva loco, otra vez.

Vuelco cubos de basura y transformo Viera y Clavijo en Broadway St. Lleno las aceras de cartones y tiendas de campaña. Instalo datáfonos en todas las consultas médicas. Que no haya más dudas sobre el devenir del Guiniguada: pienso abrir todos los grifos del Batán hasta crear el nuevo río Hudson. Aterrizaré aviones delante del mercado. Erguiré dos torres idénticas en la Avenida José Mesa y López y las volaré por los aires. Escribiré sobre lo valientes que fueron los bomberos del Ayuntamiento y lo haré en este periódico, desde hoy llamado «The New York Times». Este escritor de Chona Madera se vuelve del Bronx. ¡Que Max Perkins no se atreva a tocar una coma!, advierto. Hoy no soy J.A. Vieites, sino J.D. Salinger. Voy a ensuciarlo todo, abrazaré la decadencia de esta ciudad y luego desapareceré entre las alcantarillas humeantes de Tomás Morales. Necesito que Travis Bickle vuelva a preguntarse a sí mismo: are you talking to me?

Y cuando pueda rozar la podredumbre y contemple desde un banco el puente de Manhattan, cuando sujete de la cintura a Diana Keaton y le prometa que seguiré llenando las calles de cartones grasientos, de guantes de lana sin dedos que se calientan en hogueras prendidas en bidones de gasolina, cuando consiga que lluevan pastillas de oxicodona y mire al cielo sacando la lengua; llegarán ellos. Por tierra, mar y aire a limpiarlo todo. A barrer las aceras, podar las palmeras y pintar las paredes que tenían grafiteado el número de prevención del suicidio. Vendrán a recoger la suciedad y a meter la mierda bajo la alfombra.

La que pisará el Jefe del Estado.