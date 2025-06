La Palma se la juega

Yo perdí la cuenta de las veces que Pedro Sánchez visitó La Palma. Le cogió tanta querencia que llegué a sospechar que bajo la excusa de los efectos del volcán utilizaba en realidad sus viajes para escapar unas horas de la actualidad nacional. O quizás se había aficionado irresistiblemente a los marquesotes. Es que no era normal. ¿Y recuerdan ustedes el resto de la peregrinación? Ministros, secretarios de Estado, directores generales, diputados, senadores, portavoces, asesores. Pero si hasta Irene Montero estuvo profiriendo sus chiclosas estupideces habituales con el Tajogaite al fondo. Cabe recordar que en esos trepidantes meses el Ministerio de Presidencia designó incluso a un Comisionado Espacial para la Reconstrucción de la Isla de La Palma, pinturero cargo que recayó en un caballero llamado Héctor Izquierdo Triana. Nadie tiene puñetera idea de los quehaceres cotidianos del señor Izquierdo Triana, pero ahí sigue luciendo palmito tres años después. ¿A qué se dedica? Por lo que puede deducirse a respirar. A comer. A completar la digestión. A dormir. En un día de excesos tal vez se lea un informe o visite una carretera o telefonee a algún cargo público. Lo que es seguro es que al señor Izquierdo Triana jamás se le ha pasado por la cabeza que garantizar plenamente el suministro eléctrico es condición estrictamente necesaria para culminar con mediano éxito un proceso de reconstrucción económica. ¿Ha llamado en alguna ocasión a los responsables de Red Eléctrica? ¿Ha realizado alguna reclamación al respecto a alguna autoridad ministerial? ¿Qué contactos sistemáticos mantiene con el Gobierno autónomo? ¿Cómo anda de vergüenza? ¿Tranquilo, no? Muy tranquilo. Solo una miga de pan por cucharada en la sopa del Chipi Chipi, no vaya usted a enyugarse.

Todo el espectáculo sanchinesco alrededor de la erupción volcánica en Cumbre Vieja y sus ruinas y estropicios fue una farsa. Claro que llegó dinero –no tanto ni tan rápido como se ha repetido– pero se careció completamente de una estrategia firme y coherente. El gobierno del PSOE y el PP en el Cabildo de La Palma fue tan torpe y negligente que Coalición Canaria los barrió con una mayoría absoluta, pero, aunque se trata de un equipo más serio, diligente y laborioso, Sergio Rodríguez y los suyos también han cometido algunos errores y deslices. Aun así que el soporte tecnológico de la producción y la distribución eléctrica de La Palma haya expirado su vida útil –algunos motores están funcionando desde los años setenta– es un fracaso político y social estruendoso. Su primer y principal responsable es el Gobierno central, por supuesto, junto con Endesa. Pero esto afecta a toda la sociedad palmera. A su infinita pachorra, a su resignación a la mediocridad, a no querer enterarse de que llevan décadas viviendo una siesta con mantita y gorro de dormir. A los palmeros no se les hace bien solidarizándose con su plácido victimismo, su self pity, su ternura hacia el fracaso. En el pasado construyeron comarcas, sembraron países, fundaron pueblos y ciudades a miles de kilómetros de distancia de su isla. Es incomprensible lo que les ha pasado, lo que les sigue pasando, los que les pasará en los próximos veinte años si la sociedad civil palmera no espabila de una vez.

Es imprescindible pasar de la queja ortopédica a la denuncia y la reclamación. Una unidad máxima entre municipios, cabildo y Gobierno autonómico para exigir a Endesa y al Ejecutivo de Pedro Sánchez cantidades concretas, un plan de inversiones, un cronograma explícito con luz y taquígrafos. La Palma no puede quedarse sin energía eléctrica durante horas cada tres meses y siento recordar que el suministro –si no llegan las inversiones y la renovación tecnológica– se seguirá deteriorando y las horas se pueden llegar a convertir en días. No hay otra manera de decirlo: La Palma se la juega.