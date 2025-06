La amenaza oculta / La Provincia

Una amenaza supuestamente oculta para la clase política que rige los destinos del continente, pero no así para la mayor parte de los europeos, que conocen de largo lo que, recientemente, han difundido los servicios secretos de la república francesa. Europa está siendo atacada u hostigada por el islamismo radical, aunque de una manera sigilosa, dentro de las propias fronteras territoriales y con la complacencia de determinadas fuerzas ideológicas, especialmente las que se ubican dentro del espectro de las izquierdas. El contenido del informe de la inteligencia gala es inquietante por las evidencias que arroja y, sobre todo, por el panorama que anticipa, de aquí a unos años, si no se pone freno al avance del islamismo de los Hermanos Musulmanes. De hecho, Francia ya es el país de Europa en el cual la presencia de los mahometanos se cuenta por millones de habitantes, constituyéndose a efectos prácticos como una «nación árabe» en el interior de los confines de la Europa cristiana. El problema, por supuesto, no es el número de personas con un credo o una cultura distinta a la originaria del continente, sino el sectarismo excluyente que pregonan los Hermanos Musulmanes desde las instituciones que han colonizado. Este es el verdadero peligro, el que supone encontrar en tu propio país intereses, fuerzas y dinámicas que juegan a la contra de las libertades civiles y los derechos humanos consagrados por la Ilustración. Una situación que, en vez de menguar, está en continua progresión en un espacio, el europeo, reconocido en el conjunto de las naciones como el faro de la modernidad.

Por eso, y porque «pensar la realidad es echar en falta algo», como predicara el donostiarra Fernando Savater en su Diario filosófico, me atrevo a poner sobre la mesa el problema de la paulatina islamización de la cultura europea, a veces, curiosamente auspiciada por las autodenominadas fuerzas progresistas. Por ejemplo, echo en falta una mayor concienciación social entre los que llevan las riendas del gobierno en determinadas naciones con gran impacto del credo musulmán. Asimismo, echo en falta que los medios informativos, tanto como la clase intelectual, no aborden la temática más que en unos términos puramente anecdóticos, que tampoco quiero decir que hayan de ser apocalípticos, toda vez que aún se está a tiempo de frenar el expansionismo islamista en la Vieja Europa. Y, por último, también echo en falta que la izquierda, sea cual sea su signo y orientación ideológica, no exhiba discursos claramente contrarios a la medievalización de la sociedad que pretenden los Hermanos Musulmanes.

En ocasiones, la ausencia de interés por la cuestión puede derivar en ignorancia o, quizás lo peor, en el tácito consentimiento de conductas que lesionan gravemente el orden democrático o, en su caso, comprometen el sistema de valores que distingue el comportamiento de los individuos en una sociedad abierta como la europea. El peligro está ahí, incluso para los que no quieren verlo: en los bulevares de París, en las plazas de Bruselas, en los parques de Estocolmo, en los colegios de España… Y no es racismo, que sería lo fácil, ni tampoco odio al que es distinto, sino el persistente asedio a una cultura que prima, por encima de todo, la tolerancia y el diálogo. En su tiempo, Ludwig Feuerbach, en el libro La esencia del cristianismo (edición original alemana de 1841), dio con la clave de la evolución histórica de Europa, por otra parte, fuertemente ligada a la de la religión cristiana: «El hombre es, a un tiempo, para sí mismo el yo y el tú; él puede ponerse en el lugar del otro». Y esto es lo que se echa en falta en el islamismo radical, el que jamás será capaz de empatizar con el europeo por grande que sea el empeño de integración.