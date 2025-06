Sorpresas e idioteces ignominiosas

Dos agradables sorpresas ayer sobre Santos Cerdán. Primero, que no encontró tiempo en todo el día para renunciar a su acta de diputado. Segundo, que el señor Cerdán sigue siendo militante del Partido por la Mitad. Quizás entregue el escaño mañana, o el lunes, pero visto lo de hoy no sería asombroso que prefiera la opción Ábalos y se quede en el Congreso de los Diputados, que tiene wifi y aire acondicionado, con los glúteos tan refrescados como aforados. Sería una foto magnífica y a la vez un retrato moral del sanchismo: los dos últimos secretarios de Organización, los dos máximos capataces de la organización socialista durante el mandato de Pedro Sánchez, juntitos como diputados no adscritos. Es una lástima que Koldo García no sea diputado también. ¿Y lo de la militancia? Pues ahí sigue. El Hombre que Engañó a Pedro Sánchez hasta reducirlo a la pinta que mostró el jueves, entre camarero asténico y vampiro hemofílico, continúa siendo un compañero, compañero del alma, tan temprano.

El argumentario que repartió Ferraz después de la desolada confesión de la víctima –porque aquí la víctima no es la legalidad, ni la moral pública, ni los recursos del Estado, ni la dignidad de los militantes socialistas, ni siquiera el PSOE, sino Pedro Sánchez– resulta probablemente la basura más estúpida y desvergonzada que ha expedido la dirección federal en la última década. Aquí, por supuesto, la chirrió Nira Fierro, la homóloga de Cerdán en la federación canaria. La enésima chulería amoral: somos muy buenos porque en cuanto existen indicios actuamos inmediatamente con firmeza ejemplar. Y después: aquí no hay nada más que ver; circulen y dejen que sigamos trabajando por el futuro de España. No me quedó otra que reírme. A veces el cinismo es inevitablemente cómico. Ocurre precisamente cuando hiede a cinismo, a impostura, a desvergüenza despelotada. Fierro pertenece a las generaciones de jóvenes políticos que creen que comunicar es dirigirse a los ciudadanos como si fueran una criada de la serie Arriba y abajo, con comunicados prescriptivos, titulares y tuis como ukases o piezas didácticas de 30 segundos en TikTok. Usted no tiene ninguna capacidad de marcar la agenda política ni en Canarias ni mucho menos en España. Ninguna. Actuar como si la tuviera es patético. Los compromisarios canarios en el Congreso Federal del PSOE celebrado en Sevilla a finales del pasado noviembre, con Ángel Víctor Torres a la cabeza, votaron al comité ejecutivo propuesto por Sánchez, manteniendo a Cerdán como secretario de Organización. El navarro se mandó un discurso de una mediocridad casi dolorosa, pero con alguna frase que hoy brilla como una truño: «La política de verdad es la diferencia entre democracia y tiranía, el bien común o el sálvese quien pueda, entre la verdad y la mentira». No está mal. Los dirigentes territoriales del PSOE –y los delegados del congreso– son corresponsables de que Cerdán siguiera allí, pese a la rumorología ya existente sobre sus relaciones con José Luis Ábalos y Koldo García, otros siete meses. Rumorología se condensó en las semanas siguientes en informaciones periodísticas que todos los jerifaltes, disciplinadamente, ignoraron, rechazaron o ridiculizaron.

La frase más usada para describir la estrategia de Sánchez consiste, en realidad, en el anuncio de una fatalidad: «Este no se va ni echándole agua hirviendo». La comparto, pero un tanto dubitativamente, porque todavía pueden salir y saldrán grabaciones de la inagotable colección fonográfica de don Koldo García. Y el procesamiento de Ábalos y Cerdán. Y el desfile cojitranco de responsables de empresas públicas, de constructores, de pequeños mediadores, de empleados del PSOE. Igual terminamos viendo a Sánchez declarando como testigo, al menos en su condición de secretario general. Mejor perder ahora con 115 diputados que perder con 85 a principios del próximo año. Los grandes partidos no son otra cosa que máquinas que priorizan sobrevivirse a sí mismas. Y Sánchez cinco minutos antes del fin estará solo.