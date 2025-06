El ‘bunga bunga’ socialista

Poner a caer de un burro el fango de los partidos políticos no es ir contra la democracia, sino todo lo contrario: es empujar a favor del proceso democrático en unas organizaciones que deben ser el espejo para que sus cuadros gobernantes se miren y no ejerzan desde la manca finezza. Una cohorte sin comportamiento inteligente, sutileza en el trato, elegancia en la expresión, discreción, sentido de la oportunidad, y a la vista del escándalo, que no se ancle en el desafuero de la corrupción. La adulación, el pago de favores personales, la potenciación de la libido por la Viagra del puterío y el horterismo de unos bunga bunga comodísimos en su papel de palanganeros de Pedro Sánchez han hecho de La Moncloa una Sodoma y Gomorra. Se especula sobre la capacidad o no del inquilino para superar el destrozo de Koldo, Ábalos y Cerdán, los tres carniceros de la ética. Una pregunta bien estúpida. Seguirá ahí porque él también es un honoris causa en el mercachifleo de las lealtades, el clientelismo que siempre ha separado a este país de la Europa moderna, pese a Ortega y Gasset. A imagen y semejanza del carismático, el PSOE ha crecido y prosigue repartiendo cargos, completando el organigrama con renovadores que se tiñen el pelo y comprando papeletas para mantener en sus puestos a cabos furriel que luego ascienden como trincadores. Está en crisis ese hijo de clase media desfondado al que la ambición lo ha llevado a la cutredad del poder, pero el sombrajo que se viene abajo es la identidad de la izquierda. Queda en bolas por atestado de la benemérita el asesinato de la honradez y la evidencia de que había (y veremos) una mafia -sin que sirva de precedente Feijóo acertó- que ha convertido eso tan poético de la militancia en un vacío existencial. De acuerdo con que ya pasaron por aquello de la beautiful people o por el caso Roldán, y hubo reflote. El hundimiento del felipismo. Pero no existía Vox , una ultraderecha encantada de conocerse a sí misma y ávida por confirmar con la realidad sus soflamas incendiarias. Esto es mucho peor.