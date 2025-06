El escaqueo viene convirtiéndose últimamente en una de las nuevas bellas artes, posiblemente ante la pereza de afrontar los desafíos cada vez más complejos del día a día. La imagen icónica que le viene a uno a la mente es el de la chaqueta de un funcionario colgada del sillón de la mesa de trabajo. Al preguntar sobre la localización del interesado, siempre hay un colega dispuesto a tranquilizar al inquirente: «No debe andar lejos, tiene la chaqueta ahí». Lo cual es parcialmente cierto, porque el interesado ha salido a hacer la compra en un supermercado muy próximo al ayuntamiento.

Veamos unos ejemplos de escaqueos.

Acabo de consultar a mi banco cuál es el proceder para garantizar el pago de una sanción, en caso de recurrirla, y me remiten a un gestor, que dice ser mi asesor particular. Al día siguiente me llama por teléfono, pero sólo lo deja sonar dos veces, por lo que al cogerlo, mi llamante ya ha colgado. Le rellamo inmediatamente, pero a pesar de reiterados intentos, que el destinatario por fuerza ha de advertir corresponden al número que acaba de marcar, no hay manera de que se digne contestar al teléfono. Pero lo más hiriente es que al cabo de varias señales infructuosas, se escucha un clic, y el número pasa a estar comunicando. Vamos, que me ha colgado. Y encima ya no lo descuelga en todo el día, pues ya terminó su jornada de trabajo.

*

Requiero por teléfono la asistencia de un funcionario, para un asunto algo enrevesado pero que entra dentro de sus obligaciones tramitar. Como estamos en viernes, se disculpa por no poder atenderme en ese momento, pero me aconseja, como parece ser el mantra endémico del funcionariado: «¡Llámeme el lunes!». Le llamo el lunes a primera hora, para evitar que haya tenido tiempo de enzarzarse en alguna laboriosa tarea. Pero no me contesta. Me dirijo pues a la centralita para que le dejen el recado de mi llamada, ya de cierta urgencia, y me comunican que el susodicho «acaba de salir de vacaciones».

*

Otros escaqueos son más elaborados. Lejos de mi intención sospechar que puedan ser sistémicos, pero pongamos «que ya es mucha casualidad». Verán, estoy en conflicto con una institución del Estado, voy a dejarlo en esto, no vaya a sufrir represalias. Pues bien, resulta que tras un intercambio de recursos y amenazas de sanciones, transcurren varios años sin noticias de la institución, cuando de pronto me llega un certificado comunicándome una multa, con apercibimiento de embargo, que he de satisfacer en un plazo de 10 días al no haber atendido a reiteradas notificaciones.

Subsiguientes pesquisas dan por resultado que sí me han sido enviados varios escritos, pero no a mi domicilio sino a una dirección equivocada. Ahora bien, para la multa sí que han acertado en la dirección correcta. Previo a cualquier recurso he de investigar el contenido de las notificaciones no recibidas. Pero para ello he de pedir cita en cualquiera de las administraciones oportunamente señaladas. Pero hete aquí, que no es exactamente así, pues cuando me dirijo a la que está en mi ciudad, me remiten a la sucursal de otra isla, donde además se requiere una consulta presencial. Al final creo que me va a salir más a cuenta pagar la multa. ¿Verdad Ud. Sr. Kafka?