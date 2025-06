Hermoso y su frontal más ‘chicharrerista’

La reeducación política en España es inabarcable desde que el falangista Dionisio Ridruejo se hizo opositor a Franco después de ser su ideólogo imprescindible de mesa camilla. En un espacio menos melodramático, aunque de funambulismo democrático, Manuel Hermoso (DEP) quiso jeringarle la Universidad a la isla (y a la provincia) vecina. Para ello, puso en marcha todas la maldades posibles del catálogo del pleitismo insular, más las que se le ocurría sobre la marcha a una generación que empezaba a entrenarse y a vivir de la democracia. No es rebuscar en el lado oscuro. Él mismo reconoció el exceso chovinista y pidió disculpas por haber seguido en pleno siglo XX el manual de fechorías puesto en práctica por el chicharrerismo más profundo.

La reconversión no vino tras la manifestación prouniversidad supermasiva que se celebró en las calles de esta capital, ni por el clima de ruptura de la unidad autonómica, el antiguo fantasma de la división. No, más bien fue por aquello de que había que cambiar el chip para vender la moto de un nacionalismo esquizofrénico. Por ello, ni creo en la supuesta sinceridad aducida por el arrepentido, ni tampoco he visto en sus sucesores entonar un mea culpa en los correspondientes órganos congresuales. Y eso que estuvieron a punto de quebrar la posibilidad de una Canarias unida.

Tanto es así que la hidra antiuniversitaria de ATI llegó hasta El Hierro, donde los padres padrones de la isla, Juan y Tomás Padrón, diputados por AHI, fueron camelados para vetar la votación parlamentaria de la ley de reordenación universitaria. Un retraso que tenía por objetivo recomponer un bloque opositor contra la nueva Universidad. Había que intentarlo de cualquier manera, hasta con los pobres herreños.

En la isla del Meridiano, a donde este periódico me envió para ver qué pensaba la sociedad (más bien el agro) de la felonía, estaban felices al observar el protagonismo repentino que alcanzaba la ultraperiferia de la periferia. Pero también les molestaba que fuese a costa de los grancanarios, tierra de acogida para muchos herreños que buscaron mejores horizontes para salir adelante. Finalmente, la norma pasó el procedimiento de aprobación y publicación en el BOE bajo la presidencia de Lorenzo Olarte.

La ULPGC, pese a estar en los inicios, siempre fue tratada en igualdad de condiciones presupuestarias que la Universidad de La Laguna. Académicamente, el tiempo se ha encargado de limar las protuberancias, mientras que en el plano político los herederos de Hermoso y compañía han hecho amnesia. Los canarios, en cambio, han sido generosos con ellos, aunque nunca se vio (ni se ha visto) obsesión parecida contra una aspiración universitaria.