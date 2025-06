Sueños húmedos

Las declaraciones de la mañana del martes de Coalición Canaria, indicando que no daban por rotas sus relaciones de colaboración con Pedro Sánchez y su gobierno sorprendieron a muchos. ¿No era muy pronto? Después se vio que Cristina Tavío intentaba ganar algunas horas para que los socialistas apoyasen la proposición para modificar la ley del REF de 1994 de modo que los fondos de la Reserva de Inversiones puedan ser utilizados para construir o comprar viviendas para alquiler. Una excelente noticia en un panorama políticamente lóbrego que se difundió muy poco antes de las exequias del presidente del primer Gobierno de Coalición Canaria, Manuel Hermoso, padre fundador de un nacionalinsularismo que se transmutó en nacionalismo moderado, constitucionalista, integrador de mil matices, céntrico, centrista y centrado.

Un nacionalismo que todavía le cuesta hablar de nación, porque sus dirigentes saben muy bien que su base socioelectoral es mayoritariamente partidaria de un nacionalismo presupuestario antes que identitario, de un nacionalismo performativo antes que tribal. Ayer miércoles Cristina Valido se reunió con Pedro Sánchez en la fúnebre ronda de contactos monclovitas y la diputada de CC coincidió con otros portavoces en que Sánchez «estaba tocado». La verdad es que ignoro a lo que se refieren. ¿El presidente los recibe cabizbajo, alicaído, con temblores en las manos y voz gangosa, nada que ver con el político lúcido y sagaz que no se olió jamás lo putero que era Ábalos y cómo Cerdán anhelaba perras a toda costa?

Valido contó más tarde que Coalición no garantizaba su apoyo al Gobierno central, pero tampoco le exigía la dimisión a Sánchez, ni siquiera que presentara una cuestión de confianza. Intentaba así salvar un espacio –por reducido que sea– donde mantener el diálogo, es decir, la negociación, para no declarar como muerta la agenda canaria. Será difícil, aunque al parecer el presidente tuvo buenas palabras mientras seguía adelgazando a ojos vistas. Otros socios, mucho más numerosos y draconianos, piensan vampirizarlo más intensamente. Y el centro de sus reivindicaciones a este Gobierno zombificado, para ERC y Junts, es el llamado cupo catalán. Acelerar la negociación de esta suicidio, tramitar la correspondiente ley en otoño y a partir del 1 de enero de 2026 el Govern recaudará todos los impuestos en el ámbito de la Comunidad autónoma catalana. Por supuesto esto supone la pulverización del sistema autonómico en vigor e instalar sobre sus ruinas un modelo fiscal insostenible y que solo generará consecuencias catastróficas dentro y fuera de Cataluña. Seguro que Sánchez tenía el propósito de estirar las conversas sobre este desafuero hasta 2027, pero no podrá ser.

Por mucho que uno deteste la praxis política llamada sanchismo y reconozca su fuerza destructora, su entrega amorosa a la mentira y su peligrosidad democrática tal vez no sería conveniente convocar elecciones de inmediato. Pueden mencionarse varias razones, entre ellas, no perder unos 20.000 millones de euros de la UE que, en su mayoría, forman parte del quinto pago de los fondos Next Generation. Bastaría convocar a finales de octubre para celebrar elecciones anticipadas en los primeros días de diciembre. En buena doctrina democrática, Sánchez debería dimitir, para que otro u otra socialista se encargara interinamente de los compromisos pendientes con la Unión Europea en un momento particularmente delicado política, económica y militarmente, mientras el resto de la agenda legislativa queda en suspenso. Eso sería lo propio de un país que no estuviera controlado por dos grandes familias de camorristas liberados que disfrutan de sueños húmedos guerracivilistas y que algunos todavía llaman, por pura costumbre, el PSOE y el Partido Popular.