Los ceros energéticos en La Palma y otros por venir

En los sistemas eléctricos la potencia de generación y la potencia de la demanda deben ser idénticas en todo momento. Una falta de potencia de generación frente a la demanda hace que las máquinas disminuyan su velocidad y con ella la frecuencia, que debe mantenerse a 50 Hz. Una disminución de esta por debajo del 5% puede originar la rotura de múltiples equipos domésticos e industriales conectados. Lo mismo ocurriría en caso contrario, ahora con un aumento de la frecuencia. Si no se pueden controlar las variaciones excesivas de la frecuencia de la red los sistemas están programados para desconectarse produciéndose un cero como mal menor.

Para impedir ambos supuestos los sistemas eléctricos están preparados para reaccionar, por ejemplo, subiendo la potencia de forma rápida de los grupos de generación en el caso de que se incremente la demanda o bajándola en caso contrario. Además, cuanto mayor sea la inercia mecánica de los grupos conectados menor será la rapidez en los cambios de velocidad y por tanto de frecuencia.

Un acontecimiento importante en los sistemas eléctricos son los fallos en los grupos de generación para lo cual hay establecido un estricto protocolo de actuación para dar seguridad al mismo y evitar la excesiva variación de la frecuencia y los ceros. En un sistema con varios grupos de generación el protocolo exige la presencia de grupos a tres niveles: unos suministrando energía a la red en su potencia máxima, otros conectados a la red a su potencia mínima y que actúan de respaldo por si falla uno de los anteriores, especialmente el de mayor potencia, y pueda tomar el relevo casi instantáneamente y otro parado (potencia fría) que debe arrancar en menos de 15 minutos para convertirse en la nueva potencia de respaldo. Obviamente este protocolo también se aplica durante las paradas obligatorias por mantenimiento de los grupos de generación.

En el caso de existir energías renovables los sistemas eléctricos deben disponer de potencia térmica de respaldo que sustituya a una pérdida de potencia fotovoltaica o eólica por su propia variabilidad y en ningún caso estas energías pueden considerarse potencia de respaldo.

En el caso de sistemas eléctricos débiles, como son todos los canarios y donde se pretende maximizar la penetración de energías renovables, el tamaño de los grupos de generación y su flexibilidad para variar rápidamente su potencia son requisitos fundamentales. Y esas condiciones no las cumplen los ciclos combinados con potencias altas para las exigencias de potencia en prácticamente todas las islas, mínimos de funcionamiento relativamente elevados y que exigen potencias de respaldo elevadas lo que limita la penetración de energías renovables.

Por otro lado, un exceso de potencia renovable puede suponer en muchos momentos un exceso de generación cuya regulación solo puede realizarse desconectando de la red parte de su potencia con las consecuentes pérdidas económicas para sus propietarios.

Sin conocer en detalle lo ocurrido en La Palma en este caso y en los anteriores puede aventurarse que existen momentos en que la potencia de respaldo está en el límite o es insuficiente frente a fallos o paradas obligatorias de los grupos de mayor potencia y que tales fallos no pueden cubrirse con la potencia fría disponible. La situación se ve agravada por concentrarse toda la generación en un solo punto.

En el año 2016 la empresa 3IDS realizó, con un software propio, unos estudios para la optimización de los sistemas de energía, desalación de agua y movilidad eléctrica para conseguir la máxima penetración de energías renovables al menor coste de generación conjunto y se aplicó en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y La Palma. Este modelo de planificación energética fue respaldado por los responsables de REE y de Endesa e ignorado por la Consejería de Industria y el ITC.

La optimización indicaba la instalación de grupos de poca potencia, de bajos mínimos de funcionamiento y flexibles, así como algún sistema de almacenamiento, avanzando la propuesta actual de Endesa para la renovación de los grupos de generación en Canarias: potencias máximas de 30 MW en las islas de mayor consumo, tiempos rápidos de arranque, mínimos técnicos próximos al cero, rampas de carga rápidas.

Es conocida la obsolescencia de prácticamente todas las centrales energéticas de Canarias sobre las cuales gravitan dos riesgos: ceros de corta duración, menos de 24 horas, originados por fallos de algunos de los grupos instalados y ceros de larga duración derivados de accidentes graves en las centrales, como pueden ser incendios. En el primer caso la población puede asumir las consecuencias, como viene ocurriendo, pero en el segundo caso la situación sería gravísima dado su impacto en el suministro de agua, de alimentos, de movilidad, de comunicación, etc., y como consecuencia sobre el motor económico de nuestra economía, un turismo muy sensible a estas situaciones. La situación sería catastrófica en las islas de Lanzarote o Fuerteventura por la total dependencia del agua y la conservación de alimentos perecederos de estas centrales.

Para afrontar los ceros cortos la solución es la que se está tratando: incorporar nuevos grupos de generación que sustituyan a los antiguos y aseguren la estabilidad de los sistemas eléctricos insulares con la mayor rapidez posible, que seguramente no será menor de cinco años. Para el segundo caso solo veo una solución: disponer de una central eléctrica embarcada de reserva que pueda desplazarse a cualquier isla que la precise, lo que exige tener preparada las correspondientes conexiones de mar a tierra y ello sí puede realizarse a corto plazo.

Por lo que he podido indagar ninguna isla dispone de planes de actuación ante esta contingencia por lo que deberían realizarse de forma inmediata y comunicar a la población cómo debe actuar para que no quede desconcertada, indefensa y en riesgo para la vida de muchas personas. El coste de esta central de seguridad será ínfimo comparado con los costes de no hacer nada.