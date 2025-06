Pudrirse los alimentos es el origen, del latín, de la palabra corrupción. Además, en la definición se encuentran los conceptos de echar a perder, destruir, pervertir, hacer daño o sobornar. Uno de los factores que mayor felicidad produce en la gente no es solo el nivel de renta, sino la de sentirse parte de una comunidad o región donde no impere la corrupción. Informes anuales sobre la felicidad dan cuenta de tres parámetros que coadyuban a las poblaciones a ser felices: el apoyo de los demás, en especial de los más cercanos en momentos difíciles, sentirse útil a los otros, por ejemplo, la de pertenecer a entidades, asociaciones culturales, sociales, sin ánimo de lucro y estar libre de corrupción.

Y el Informe Mundial que publica la Red para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas hace referencia a que los países más felices son aquellos cuyos ciudadanos manifiestan tener a alguien con quien contar, el sentido de ejercer la libertad, una expectativa de vida sana y la ausencia de corrupción. En la misma línea, y midiendo los mismos indicadores, Finlandia fue declarada en el año 2018 el país más feliz de Europa. La corrupción emana de la misma condición humana, la ambición, la codicia. San Agustín, filósofo, teólogo, obispo de Hipona habla de tres grandes motivaciones inherentes a la condición humana: el afán de poder, el dinero y la lujuria. La versión moderna de la libido sublimada, «la erótica del poder», nada que ver, con el deleznable comportamiento de los altos gerifaltes del poder y allegados considerando a la mujer como simple objeto, intercambio de placer.

Los que antes iban a «las casas de las niñas», a su lado, unos románticos. El mismo autor, Agustín, escribe acerca de la «virtud civil», característica del pensamiento romano que alentaba «la pasión por el honor» en contra de la riqueza y otros vicios. La codicia se inserta, como vicio, en el desmesurado deseo de adquirir bienes. Al margen, los necesarios, legítimos, ligados al esfuerzo y el trabajo, aunque como se suele decir «no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita». El nivel siguiente en la escala del vicio, pecado para la Iglesia, es la avaricia que, para Santo Tomás, es el «incontrolado amor por las riquezas». Lo contrario a la aspiración al ascetismo y pobreza evangélicas de lo que, por siglos, no ha practicado la Iglesia representada por el sumo pontífice y su corte.

Parece relevante y adecuado a los que, hoy, padecen, no hacen la historia lo que escribe H. Balzac en su obra El tío Goriot: ¿«Sabe usted cómo se abre camino uno aquí? La honestidad no vale para nada (…) La corrupción abunda, el talento es raro, así la corrupción es el arma de la mediocridad que prolifera y la verá usted asomar en todas partes». En el clima social, ajeno a toda ética, se encuentra la mentira, el fraude y la impúdica trama de vídeos, audios («de la bondad del corazón habla la boca») que afrenta a cualquiera con el mínimo de vergüenza ajena y empatía hacia los demás.

A todos, pero en especial a los que viven de su trabajo, se sientan todos los años ante el agente de la agencia tributaria y a los abandonados de la fortuna. La corrupción indigna, crea desmoralización, desencanto de la política, el absentismo al votar porque «todos son iguales, o lo que es peor, dar crédito a alternativas de las que ‘Dios nos coja confesados». La corrupción es una depravación moral. Un virus que se extiende y alcanza, contamina, a las instituciones, sus gobernantes, corruptos y corruptores y parásitos que viven a la sombra y el pesebre del que «comen» a costa de cargos públicos sin escrúpulos. Se estima que, solo en España, la corrupción cuesta unos 60.000 millones de euros al año. Sin contar los que no denuncian por miedo a las represalias.

La población, que no incluye a los adictos, a los apuntados al pesebrismo a la espera de las migajas que le caigan del poder y que, sin rubor, piensan que «son unos corruptos, pero son nuestros corruptos», asiste atónita como imputados por flagrantes casos de corruptelas, reyes que por ser inviolables o haber permitido que prescriban los delitos nunca se verán acusados y juzgados por un tribunal, personajes en libertad provisional, a la espera de sentencias con largos años de privación de libertad, se pasean campantes por la calle, comiendo en los mejores restaurantes y residiendo en hoteles de lujo o como después de años en prisión salen con la cabeza alta dispuestos a soltar porquerías en platós de televisión. Hubo un magistrado de un alto tribunal de justicia que pronunció, hace años, una frase estremecedora: «La justicia está para el roba gallinas».

Traducida en el lenguaje de la calle: «Hay que robar millones de euros para no entrar en la cárcel o salir de ella sin que ningún poder le quite los robado». Estas y otras preguntas se hace el ciudadano medio desde hace años. Entre ellas: ¿«Por qué no devuelven lo mangado»? Ya existía corrupción en tiempos del evangelista Lucas. Y he aquí la sabia respuesta que estamos esperando y nunca llega. En su Evangelio, 12:59 se puede leer: «Entendieron como Carpócrates que nadie saldrá de la cárcel hasta que pague el último óbolo». Pero también existe el sabio refranero hispano, «cuan largo me lo fiáis»