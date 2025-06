No me hables más del Peugeot

Ahora que los pisos vienen sin cocina, he decidido comprar cuatro cocinas y construirme un piso; unirlos por el fregadero, disponer de una ducha; dormir sobre la vitro en invierno, dentro de la nevera en verano y ver la tele en el microondas. Escribiré una novela inabarcable en treinta rollos de papel albal y, cuando el desasosiego sea inasumible, meteré el manuscrito en el interior del micro o quizá me lo fume. ¿Alguna vez han fumado ficción?

Quizá escribiendo recuerde que mi padre no tenía coche y que tras desintoxicarse iba a comprarse uno. Aunque no me interesan más allá de ciertas valoraciones superficiales: color, forma y ruido; adoro a los que hablan sin pudor de lo que les apasiona, aunque se materialice en un puñado de válvulas, bujías y pistones. Sospecho que hoy no me tropezaré con una columna, chocaré a 100 km por hora y, lejos de valoraciones superficiales, escribiré desde la comodidad que supone tener la cabeza metida dentro de un airbag.

Quizá escriba en páginas de platina de cuando los edificios rosas eran rosas y la Texaco de la Avenida de Escaleritas vendía unas réplicas de motos diminutas, de que he crecido en una familia dependiente del sonido condenada a esperar al lado del teléfono: los últimos en llegar a la fiesta y los primeros en irnos. Mi abuela no se acuerda, y no pienso recordárselo. No pienso ir a verla porque estoy obsesionado con las valoraciones superficiales y, en las residencias de ancianos solo hay sarcopenia, eccemas y bocas abiertas. Tampoco veré a mi padre, aunque sé que ahora es piloto y corre cada sábado en el circuito. Le he dicho mil veces que el único interés que profeso por los coches es el que tuvo Tom Wolfe cuando escribió: «El coqueto, aerodinámico rocanrol color caramelo de ron». No obstante, él me dice que en este circuito no hay banderas de cuadros, ni olor a gasolina. No hay cámara que retransmita el calor que brota del suelo, ni marcas de bebidas energéticas, ni pantallas patrocinadas por Rolex. Me dice que agarra la silla de ruedas con fuerza y que se introduce, junto a otros pilotos, en el parque que está al lado de la residencia dispuesto a ganar las 500 millas de Indianápolis.

Lo veo en sus ojos, en cada foto que me manda. Cuando todos hablen de que vivió una vida en desgracia, de que murió con las botas puestas; cuando nadie toque la pita, y no suene más el teléfono, yo podré escribir que le vi en el podio, que partió desde las últimas posiciones y, cuando todo parecía perdido, ganó en la última vuelta; y quizá después, solo después, me lo fume todo. Porque, aunque pueda ser o no ficción, ¿Qué le importa un Peugeot al hijo de un drogadicto?