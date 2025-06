Creación y ascenso del alma tecnológIcA

Inteligencia Artificial / Suttersocks

Es una cuestión difícil: la de responder a la pregunta de si el espíritu que anida en la vida de las personas puede zafarse de la captura de los procesos inextricables desencadenados por la lógica sui géneris e indescifrable de la Inteligencia Artificial; tampoco lo que se dice fácil de abordar, pero está ahí en constante exhibición desinhibida y desenvuelta en la realidad pública de los medios y, además, en la realidad de los entendidos.

Para empezar por algún lado, elijo la vertiente desenfadada de la ciencia-ficción. Imagino que por causa de la ilusión que genera el poder aumentado que difunde el cine y otros medios de reproducción de contenidos. Porque lo que concierne al trato que corresponde a este asunto a cargo de filósofos y tecnólogos es otra cosa. Si nos detenemos en los tecnólogos puros, están en las elevadas torres de investigación de la Casa de Salomón como los denomina Francis Bacon en La Nueva Atlántida, en la isla utópica de Besalem, ajenos a todo lo que no sea la experimentación por la experimentación, y alejados de lo que piensa la gente. El pobre Bacon pregonaba que toda experimentación debía estar al servicio del pueblo, cosa que sabemos que de ningún modo es. En propósitos e intenciones, al menos no, lo pongo en duda.

Por lo que toca a los filósofos: los hay que atribuyen a los entes de inteligencia artificial una existencia ontológica. Y esta cuestión se presenta decisiva. Dicha atribución ontológica, desde una perspectiva general, se corresponde más con lo que se imagina y se desea. De algún modo, ese deseo que dota de ontología propia a la Inteligencia Artificial evoca reminiscencias de la teoría de la evolución de las especies en que las más capaces y adaptadas toman el relevo a las menos aptas. En este circunspecto ejercicio que es la existencia, la menos apta de las especies le correspondería al homo sapiens y la más capaz y adaptada a la IA (Inteligencia Artificial).

Si nos preguntamos si la Inteligencia Artificial posee ontología propia, la respuesta es que naturalmente sí la tiene, pero es una ontología de circunstancia y circunscrita a las funciones para las que fue diseñada. En este sentido, nada comparable a la ontología humana, amplia y profunda, versátil y capaz de hacerse preguntas sobre el todo y la nada, de experimentar e interpretar el universo desde su subjetividad, competente para preguntarse acerca de su propia existencia y asimismo interpretarse.

En estos movimientos de tracción y distensión, los intelectuales que investigan y piensan la cuestión pueden agruparse en dos grupos: integrados y apocalípticos (en la terminología del semiólogo italiano Umberto Eco). Y es el caso que los intelectuales integrados se muestran resolutivamente dispuestos a dar carta de naturaleza ontológica a la Inteligencia Artificial al mismo nivel ontológico que los humanos. Pareciera que los integrados rayan el optimismo, los desborda tal circunstancia al punto de que, de hecho, ya piensan que el siguiente eslabón del sapiens está en la Inteligencia Artificial. No como hipótesis, sino que la asumen tal que si hubiera tenido lugar. En este mismo contexto conviene subrayar, o al menos no dejar pasar por alto, que lo que no cae en el campo de la gravedad de los hechos cae en el campo de gravedad de la imaginación y el deseo. Que no es el mejor baluarte de una afirmación. Y como corresponde en temas de esta naturaleza y en los demás por supuesto, se otorga derecho de naturaleza a los hechos.

Como efecto contextual colateral, además conviene resaltar que cada revolución tecnológica consustancialmente desarrolla una psicología precipitada del fin que demanda y alienta proyecciones urgentes. Cosa que se observa en la distribución de periodos temporales urgentísimos, de ya, de un ya de un año, de un ya de dos años, de un ya de tres... No digo que no sea probable, pero unas probabilidades son menos probables que otras. En caso de ocurrir, el fin de lo humano será más por contribución y causa de su propia insania, decisiones y otros fenómenos contingentes, antes de que el alma IA-tecnológica lo sustituya como especie.