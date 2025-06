Vivir de espaldas

Un grupo de personas en un gimnasio.

He empezado en el gimnasio. Sí, toda una proeza. Pero si quiero seguir disfrutando de la comida como lo hago y estar sana, pues, como diría mi padre: «quien quiera lapas, que se moje el culo.» Y ahí estaba yo esta mañana, mojándome el culo entre cuatro series de doce repeticiones en la prensa, luego con las mancuernas y, por último, en la elíptica. Hasta aquí todo normal. Probablemente sea el día a día de muchos de ustedes. En cambio, creo que yo no iba al gimnasio desde…, lo siento, soy de letras, solo sé que desde hace la intemerata. Al principio fue raro. Entré en la sala, vi a un montón de gente e intenté localizar las máquinas con las que debía generar feeling. Huelga decir que soy -aunque no lo crean- increíblemente tímida y no demasiado sociable. Así que antes de entrar enceré mis habilidades sociales y comunicativas por si debía ponerlas en práctica con desconocidos. Para mi sorpresa, aunque como ya comenté había mucha gente, vine a sentirme totalmente sola. Los usuarios estaban y no estaban allí. Cada uno iba ensimismado en sus cascos, ya fuera escuchando música, un podcast o, sencillamente, fingiendo para no tener que hablar con nadie. La última vez que estuve en un gimnasio, empiezo a recordar que fue allá por el pleistoceno, la gente se miraba a los ojos, si coincidían en una máquina se sonreían o te preguntaban cuántas series te faltaban para finalizar. Los más osados incluso te pedían el teléfono. Sin embargo, hoy divisé un paisaje desolador. Cada persona entrenaba de espaldas a los demás. De espaldas a la vida. Entre serie y serie no levantaban la cabeza para mirar alrededor, sino que la enterraban en el móvil. No sé si por una necesidad vital de saber qué había pasado en las redes sociales entre una repetición de glúteos y otra de abdominales o para huir del momento presente. Yo no llevaba cascos, no porque sea superguay, sino porque los había olvidado en casa. De haberlos llevado no habría podido escribir este artículo, pues hubiese estado de espaldas al ecosistema que habitaba. Y creo que no quiero llevarlos. No me gusta ese estar sin estar en un lugar. Sin conectar con cómo suena el engranaje de la bicicleta, o el alarido de aquel que levanta lo que yo peso en mancuernas. O los hierros de las máquinas tocándose entre sí. No estoy yo muy segura de querer perderme la vida. Mi vida. A veces me asusta esta forma de ir por el mundo. Como si no quisiéramos estar en el lugar que estamos y siempre hubiese un lugar mejor al que evadirse. La vida, cada vez que intento escapar de mí o de alguna situación, me devuelve a la casilla de salida. Antes, cuando era más joven -y más impulsiva- creía que podía ganarle la batalla al destino sin darme cuenta de que vivía en un constante día de la marmota. Ahora acepto aquello que sucede, porque las cosas son como deben ser, me gusten más o menos. Pues eso, que lo mismo me ocurre con el gimnasio, he de ir, si quiero seguir siendo una glotona sana y feliz. Todo es como debe ser. Creo.