La ignorancia de la izquierda

Pedro Sánchez. / AP/LaPresse

Supongamos que Sócrates tenía razón, que el mal se ejerce por ignorancia o por desconocimiento del bien. Supongamos que Ábalos, el «pequeño» Cerdán y el cortador de troncos no sabían lo que hacían al aceptar mordidas a cambio de amaños por contratos en la obra pública. Supongamos que nadie les advirtiera del delito supuestamente cometido, que mantuvieran la ignorancia hasta el final, puesto que así lo pregona el buenismo. Supongamos también que el Partido Socialista vive en la ignorancia desde su fundación por Pablo Iglesias. En definitiva, supongamos que la izquierda en conjunto, en su búsqueda ansiosa por la supremacía moral, defienda que todos los que no son como ellos están en el lado incorrecto de la historia.

En esta larga serie de suposiciones, que es la base ideológica de la mayor parte de los principios de las formaciones progresistas, hay una idea que se repite hasta la saciedad, la ignorancia. Dicho de otro modo, los que no pensamos bajo ese marco mental estamos exigidos por una moral que ellos mismos desconocen, de tal manera que el que tiene el conocimiento de la realidad es un fascista, mientras que el que la ignora es el hombre de bien, el aliado de la civilización. Tal ha sido, y me temo que sigue siendo, el pensamiento de muchas personas que se declaran de izquierdas. Por eso, y porque viven en una continua alucinación, se consideran moralmente superiores.

Vayamos por partes y de abajo a arriba. Ver y escuchar a José Luis Ábalos decir que es «feminista por ser socialista», mientras se repartía mujeres con el cortador de troncos, en un lenguaje zafio y arrabalero, propio de un redomado putero como sin duda lo es, me resulta indignante, pero, supongamos, que no sabía lo que hacía. Leer los mensajes de Santos Cerdán, cruzados nuevamente con el aizcolari, al hilo de los presuntos sobornos promovidos por las grandes compañías constructoras, me inquieta sobremanera, cuando por esas mismas fechas, o incluso posteriores, proclamaba el PSOE que jamás actuaría como la peor derecha. Sin embargo, seguimos en la suposición de que los protagonistas ignoraban el supuesto delito, que desconocían que eso no se debía hacer. Y, por último, oír, una y otra vez, que varios ministros y altos mandos del socialismo ponían «la mano en el fuego», primero, por el intendente Ábalos y luego por el navarro Santos Cerdán, justo en el día de la difusión del demoledor informe de la UCO, deviene en una candidez empalagosa.

El pasado jueves, día 12 de junio, en una tarde ya para la historia, el presidente de España compareció compungido ante los medios para pedir perdón por… ser un ignorante. Bendito país este que del primero al último de los que nos gobiernan son desconocedores de lo que hacen. En conclusión, es hora de que cada uno de nosotros, sí, usted como yo, reclamemos que las autoridades nos traten como adultos, que dejen de burlarse desde la Moncloa de nuestra inteligencia. ¡Elecciones ya!