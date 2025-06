El drama de la edad del pavo

Un grupo de escolares con su profesora / FCJ

La anécdota: una madre se queja al médico de su centro de salud de que su hija no duerme bien a causa de los exámenes. Alarma justificada. Otra acude para que el médico recete a su hijo un tranquilizante y así no sufra al madrugar, ser todavía de noche y levantarse para ir al colegio. Alarma injustificada. Ignorancia y obsesión contagiosa de medicarse ante el mínimo desajuste por problemas del ánimo. Y los datos: un metaestudio mundial sobre más de 150.000 adolescentes y jóvenes de todo el mundo por el que se concluye que los jóvenes de hoy fuman menos, pero aumentan la obesidad y los problemas de salud mental, sobre todo después de la epidemia de Covid-19. El 19% de los adolescentes han consumido pastillas para la ansiedad o el sueño, de los cuales el 10% lo toma sin receta médica. Las chicas las consumen más que los chicos. Son ellas en estas edades las que sufren más los estragos de la soledad, les importa más su imagen corporal y tienden a padecer más problemas relacionados con la ansiedad. Sanidad ha publicado un estudio del que se deduce que el malestar emocional en jóvenes, casi niños entre los 12 y 18 años ha aumentado hasta un 38,5 % entre los años 2018 y 2022. Además, indica que los trastornos psicosomáticos aumentan con la edad y son más proclives a padecerlos las chicas, con lo cual se observa, desde hace siglos, una diferencia de género: las mujeres sufren más de depresión que los hombres. Otra pandemia subsiguiente a la del covid. En general, también sucede en la población adulta que ha ido aumentando a lo largo de los años siendo la población canaria la que más se medica con hipnóticos, entre ellos el Diazepam. El diagnóstico: la adolescencia se caracteriza por cambios físicos, hormonales, a los que se añade la labilidad emocional, la impulsividad, ansias de nuevos descubrimientos y desorientación ante los avatares de la vida. Hasta los 21, 23 años no está conformado del todo el neocórtex del cerebro, órgano importante para la elaboración de procesos racionales y la toma de decisiones. El cerebro en la adolescencia evoluciona mínimamente a través de los genes, en proporción mucho mayor cuenta la experiencia. En este sentido la socialización alcanza su punto álgido como ninguna de otras edades de la vida. Mayor número de interacciones sociales, pero también la aparición de la conducta antisocial. Aunque existen momentos de egocentrismo, sin embargo, se buscan, donde el otro cumple una función de amigo, amiga, confidente. Generaciones anteriores los consejeros, orientadores, con o sin razón, eran los padres, el maestro, los curas y los confesores. Luego pasó a ser el grupo de iguales, lugar donde se producía el fenómeno de la identificación, entre ellos el de la acepción e introyección de los roles sexuales. Hoy, apenas lo es el grupo, si acaso en la escuela y el hogar, donde se dialogaba en familia durante la comida y hasta se veían juntos programas de televisión, se permite que mientras se almuerza o cena no se comente el sabor de las viandas, ni casi se miren porque todos están absortos en sus móviles, tabletas, atentos a la imagen y zumbidos de llamadas que pueden llegar de la otra parte del océano. Un aprendizaje tecnológico que se adquiere desde el primer año de la vida. Hay abuelos con el bebé en brazos o sentados en el regazo que ya no intentan que imiten su laleo. Le están mostrando el móvil para que aprendan a llevarlo de apéndice. Y sin embargo la última tecnología que les permite estar conectados a cualquier hora con medio mundo no les aleja de una de las pandemias psicológicas del siglo: la soledad. Prolijos estudios por franjas de edad y sexo apuntan que cada vez los jóvenes se sienten más solos. A mayor abundamiento, aparece la excesiva conexión a móviles como un nuevo trastorno psíquico similar a la adicción a las drogas o el alcohol. No hay soluciones determinantes. Ya existen protocolos en Pediatría para la observación de la adicción excesiva a los distintos artilugios tecnológicos e indicadores de suicidio en los centros escolares. Prevenir para intervenir. Sin olvidar los factores del macrosistema que afecta a todos: los efectos del neocapitalismo rampante y despersonalizado, el consumismo exagerado y la competencia individualista con falsos eslóganes como «si quieres puedes». Fomentar, por parte familia y escuela, el encuentro con los otros, harto beneficioso, mirada a mirada, piel con piel, es imposible que se realice, se sienta, a través de un plasma. Los años de infancia y adolescencia son en los que el cerebro está más pendiente de adquirir conocimientos de tipo socioemocional, Esto implica presencia física. Propicia las conexiones neurales determinadas por la Biología y el aprendizaje emocional a través del encuentro con los otros en espacios libres, el parque, la calle. Como es sabido, ni siquiera, después de una noche de Reyes se escucha el jolgorio de voces, pelotas y juguetes creativos que procuraban los juegos de imitación y roles. Porque, desde los griegos se sabe que el juego es el trabajo de la infancia. Pero, imposible recrear, en parte el pasado. Quizá transidos de nostalgia venturosa hay que adaptarse a los nuevos tiempos de la Inteligencia Artificial al borde de un vértigo de muerte que nos convierta en un posible alter ego que nos remonte al juego de la pelota, el trompo, el boliche y el tiempo en que las madres se desgañitaban llamando a la cena porque la chiquillería perdía la noción del tiempo embebidos en sus interminables juegos de yo, tú, nosotros, en un revoltijo de sueños.