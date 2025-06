El Cabildo rechaza «la traición del PP y Vox» con los menores inmigrantes / La Provincia

Se te pone delante y se arrepiente, te pide disculpas incluso en público y hace promesas que consiguen que vuelvas a tener ganas de encender la ilusión. Y secretamente y con vértigo y algo de miedo, imaginas si pudiera ser verdad que quiere cambiar, que va a esforzarse por no perderte. Notas en ti una alegría que pones bajo sospecha y cambias algunos planes que habías hecho pensando que la ruptura era ya inevitable. Y mientras deshaces la maleta por dar una (te juras) última oportunidad imaginas qué vendrá ahora. Esperas a ver qué pasa, cuál es el siguiente paso.

No es la primera vez que te defrauda, pero piensas que quizá estás siendo injusta, que estás esperando de él que rompa con siglos de aprendizajes. Al fin y al cabo él reconoce que esas conductas ya no son admisibles hoy en día y parece que lo entiende más allá de eslóganes copiados. Pero a la hora de la verdad no rompe con la tradición y se acomoda en lo que marca la inercia. Esa traición entre lo dicho y lo hecho a ti ya no te vale… pero esta vez… lo que dijo y cómo lo dijo te movió algo por dentro. ¿Y si ahora que vio que realmente podía perderte empieza a hacer las cosas de otra manera? Dijo que entendía que incluso él estaría mejor si cambiaba eso que está mal, que se liberaría de las presiones. Notas menos ganas de salir corriendo.

Pero entonces lo ves en la sesión de control del Congreso y a la primera provocación de tu ex, ese que estuvo en el Gobierno y al que cambiaste por este, retoma el discurso del «y tú más», espoleado por su bancada, y ya no puedes seguirte engañando. Se evidencia que lo que les importa no eres en realidad tú, ni al uno ni al otro. Y vuelves a hacer la maleta sin entender cómo pudiste dejarte deslumbrar de nuevo. En España la justicia es lenta y aunque piensas que los que sobran son ellos si quieres vivir de otra manera, ellos se quedan con la casa y quien se va del país serás tú. Al menos de momento.