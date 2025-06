Las recomendaciones sobre la vitamina C

Hace ya muchos años, creo que él aún estaba en Minneapolis, hice un curso de verano que dirigía Francisco Grande Covián. Entonces, mi interés por la relación dieta-enfermedad era muy embrionario. Años más tarde me iba a embarcar en varios estudios epidemiológicos sobre este tema, uno de ellos fue mi tesis doctoral. El caso es que acompañando al Dr. Grande Covián había un médico mejicano, no recuerdo su nombre, quien desde varias perspectivas nos trataba de convencer de los beneficios de la vitamina C. El mejor remedio para las infecciones urinarias, 3 gramos diarios de vitamina C…acidifica lo orina y es bactericida, nos decía. Era un entusiasta seguidor de Linus Pauling, premio Nobel dos veces, mérito indiscutible que le servía a nuestro profesor para sustentar su recomendación. Efectivamente, Pauling había recibido un Nobel de química por sus aportaciones al conocimiento de la naturaleza de los enlaces químicos. Los átomos, por ejemplo oxígeno e hidrógeno, se unen para formar moléculas, agua: dos de hidrógeno con uno de oxígeno. Linnus Pauling explicó cómo lo hacen en su famoso libro de 1939: la naturaleza del enlace químico. En 1954 recibió el primer Nobel, el segundo el de la paz en 1963 por su activismo contra las armas nucleares. Ambos en solitario.

Su relación con la vitamina C es tan criticable como la que tuvo con la eugenesia. Aún en 1968 proponía que tatuar en la frente de las personas con anemia falciforme, una advertencia para que nadie tuviera hijos con ellos… entre otras lindezas. Su libro «Vitamina C y resfriado común» fue muy popular. Recomendaba tomar 3 gramos diarios para prevenirlo, 3 gramos todos los días.

Cuando James Lind se propuso investigar cómo la dieta afectaba al escorbuto, no se sabía que existían las vitaminas, unos micronutrientes necesarios. Era 1747, el escorbuto hacía estragos en los marineros que pasaba meses enrolados. Seleccionó a 12, cuando aparecieron los síntomas de escorbuto, lo primero suele ser sangrado de encías, comenzó el experimento en parejas de 2. En la que alimentó con limas desaparecieron los síntomas. No en las otras 5 parejas. Tardaron 50 años en aceptar esta realidad, pero cuando lo hicieron, la marina inglesa ganó en capacidad. Todos los días se les daba una ración de jugo de lima, podía conquistar los mares. En las primeras décadas del siglo XX se aislaría lo que pronto se denominó ácido ascórbico, por curar el escorbuto, más tarde vitamina C.

La recomendación de Linus Pauling sobre la vitamina C, sobre todo para curarlo, penetró en la cultura popular, también en la médica. Este bioquímico había desarrollado una teoría, que tuvo muchas repercusiones populares, denominada orthomolecular. Se basa en la premisa de que el bienestar humano depende del equilibrio correcto de moléculas en el cuerpo. Cuando hay un desequilibrio, que es la enfermedad, se puede restablecer mediante el uso de nutrientes específicos, como vitaminas, minerales, ácidos grasos y aminoácidos. Pero su uso puede ser preventivo. Ahí aparece la vitamina C como una de las moléculas más potentes. Leyéndola es muy difícil no recordar la teoría de los 4 humores que se atribuye a Hipócrates. Proponía que la enfermedad ocurría como consecuencia de su desequilibrio. Curar consistía en restablecerlos: sangrías, enemas etc.

La teoría orthomelecular está en la base de esa profusión de propuestas que se hicieron (y aún lo son) populares: a la salud por el magnesio, o el manganeso, o el zinc… o la recomendación de la acción casi mágica de algunos aminoácidos.

Volviendo a la vitamina C: ¿qué pruebas hay de su capacidad de prevenir el resfriado común? Los estudios que examinan esta cuestión, probablemente porque a la ciencia no le interesa demasiado, son de mediana o baja calidad. De todas formas, algo nos indican. En primer lugar, no hay ninguna prueba que sustente la recomendación de tomar vitamina C diaria para prevenir el resfriado común. Puede, así se demuestra en algunos estudios, que reduzca la media de duración de la enfermedad… en unas horas. Y es posible que tomado preventivamente en situaciones de estrés, como el ultramaratón, o la exposición mantenida al frío, reduzca el riesgo de resfriado.

Linus Pauling escribió su libro en el que apuntaba la teoría orthomolecular y los extraordinarios beneficios de la vitamina C en 1970. Entonces la medicina ya exigía demostraciones epidemiológicas de cualquier teoría basada en deducciones a partir de la biología. Aparecen importantes estudios que relacionan el tabaco con el cáncer de pulmón, el colesterol, la hipertensión y el tabaco con la enfermedad coronaria, y mediante experimentos se demuestra la utilidad de tratar con fármacos muchas enfermedades. Y en eso estamos: no basta demostrar en el laboratorio que esto o aquello produce el efecto deseado. Hay que probarlo en estudios poblacionales. Y cuando se hace, examinado las propiedades benéficas de la vitamina C, se encuentra que apenas las tiene. Naturalmente, cuando no hay déficit.