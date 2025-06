Las Torres y la expulsión

No hay nada más desestabilizador que el urbanista que se cree el rey del mambo y que cuenta con la admiración de un político perezoso que se siente realizado en ese monopoly del urbanismo que convierte en oro todo lo que toca. Esta ciudad desordenada y sucia lleva décadas y décadas haciendo ricos (o enriqueciéndolos aún más) a sujetos que han logrado un diseño del territorio al gusto más refinado de sus inversiones. Sólo hay que ajustar los prismáticos y observar el crecimiento para tener claro que el municipio ha sido moldeado para las grandes superficies comerciales y toda la cadena de propietarios de suelo, abogados, agentes inmobiliarios, constructores, contratistas... Y el ciudadano en Babia, a expensas.

Lo más alucinante es que este urbanismo de espaldas a la sociedad siga actuando. Y que vecinos del popular barrio de Las Torres se vean, gracias a un urbanista deshumanizado (un Haussman en miniatura), abocados a pensar que en un futuro próximo pueden perder sus casas (127 del vainazo). El planeamiento municipal se decanta por esta operación expropiatorio para sanear el territorio entre Las Torres, Los Tarahales y Tamaraceite, la Nueva Ciudad Alta. Parte de la medicina es expulsar a los afectados de sus casas y levantar edificios de hasta veinte plantas para ganar terrenos para parques. O eso cuenta la mayoría de izquierda de León y Castillo 270.

Lo que vaya a salir de este cuchareo ya se verá, si se da el caso de que Carolina Darias y sus secuaces no atiendan a las razones vecinales. También a otro mandato mayor: ¿a quién coño se le ocurre con la que está cayendo con las crisis de la vivienda meter el dedo en el ojo de unas familias que han sudado lo suyo para lograr el suelo y levantarlas ladrillo a ladrillo? Sólo a unos kamikazes. El pasado viernes, en la última sesión plenaria, la izquierda progresista pudo retirar la carnicería. Pero recular no es cosa fácil y prefirió invitar a los vecinos a que presenten alegaciones. El dictamen final les será favorable, vaticinó la primera edil sin juramento. Yo no me fiaría.

Desconozco si este ensanche de la Ciudad Alta lo dejó en su testamento José Manuel Setién, el rasputín de la ciudad desastre, investigado judicialmente por presuntas irregularidades en el desarrollo de Tamaraceite Sur y su explosión a manos llenas de plusvalías. Venga de él o del que dejó al mando del chiringuito, la conmoción vecinal tiene su sustento: la sospecha de que otros quieren hacer negocio con su sacrificio. El estupendo peliculón de la picaresca nacional demuestra, y no es psicosis, que hay mucho arrastrado sin escrúpulos. De pronto, por Las Torres empiezan a pasar vehículos de gama alta y los afectados reciben llamadas para que pongan sus casas a la venta. Así se escribe la especulación y se jode la vida de la gente.

Lo fácil es segregar socialmente un barrio, disparar los precios, fumigar tradiciones, acabar con espíritu de la comunidad, dividir a los vecinos frente a las expectativas ofertadas... Todo un conglomerado sepultado bajo un nuevo crecimiento en altura, cuantitativo y cualitativo, al que molesta como garrapata en el ombligo la presencia del antiguo colono, el mismo que trazó las calles y aceras, creo los primeros saneamientos y logró sobrevivir sin la protección de las administraciones. Y de repente se acuerdan de ellos, son preferentes, gracias a una operación que pretende expulsarlos, disgregarlos. Todavía es papel, pero demuestra que cada vez pastan más los corderos con piel de lobo.

Después de décadas y décadas en que unos pocos se han repartido el territorio municipal, con las compensaciones mínimas (por decir algo) para la ciudad, es necesario poner luz y taquígrafos. Los beneficios de escándalo deben ser interceptados, es decir, las inmobiliarias que vienen de parte de los amigos. La prioridad social debe ir por delante, tanto para el que necesita un alquiler accesible como para el que ya tiene su casa en Las Torres.