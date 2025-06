Pierdan cualquier esperanza

Deberían ustedes renunciar a cualquier esperanza, por vaporosa que sea, de revertir los últimos cuarenta años de avances en los derechos del colectivo LGTBI+. Están perdiendo miserablemente el tiempo en vez de emplearlo en coleccionar botellas de Don Simón, o tratar de leer el Cossío, o aprender a tejer mantillas o a bailar por bulerías, yo qué sé. Esta semana el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ya les paró a ustedes los patas, al tratar de presentar como un escándalo intolerable que varios centros de educación enarbolaran la bandera de LGTBI. Para ser exactos, y desde un punto de vista literal, la pregunta de una de sus tres diputados en la Cámara regional, lo que parecía escandalizarles es que en uno de esos centros no hubiera ondeado simultáneamente la bandera española. Pero solo es un truco, por supuesto. Si la enseña rojigualda hubiera estado en el mástil afirmarían –lo han hecho en varias ciudades españolas – que a la bandera del arco iris se estaba prestando el mismo tratamiento protocolario que a la bandera nacional. Porque ese es el juego necio, pueril y asqueroso que juegan en cualquier lado: vamos a utilizar la democracia contra a democracia, Se le ve al truco enseguida. Su ansiosa idiotez es una, grande y libre. Desde muy lejos se notan a lo que hieden, políticamente, desde luego.

También la semana pasada una concejal del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, María Amador, se los dejó claro: «Quiero decirle a Vox que estoy enamorada de una mujer que me ha enseñado el amor de verdad y que por pensamientos retrógrados no pienso dejar de hablar libremente, no voy a esconder a quien amo para que ustedes se sientan cómodos». En pleno municipal debatía el acuerdo declarativo con motivo del Días Internacional del Orgullo LGTBI y los cuatro concejales de Vox se opusieron a cualquier acuerdo porque la Fiesta del Orgullo «es una herramienta ideológica y de adoctrinamiento», según la doctrina ideológica que la dirección del partido ultra trasmite a las provincias

Tendría cierto interés que un día aclararan ustedes la materia en la que adoctrina la Fiesta del Orgullo y que tétrica metodología utiliza macabramente para infectarnos. Tal vez piensen que el Orgullo no pretende otra cosa que homosexualizar a la gente normal, es decir, a la gente heterosexual. ¿Será eso? ¿Tienen ustedes constancia que el Orgullo es un instrumento de ingeniería social para convertirnos a todos inadvertidamente, con lentejuelas, brillibrillis y canciones de Lady Gaga y Gloria Gaynor, en gays, lesbianas y trans y acabar así con la especie humana y, lo que es peor, con la raza española? A mí me preocupa especialmente el caso de don Alberto Rodríguez Almeida, portavoz municipal de Vox, al que su extrema sensibilidad quizás le ponga en un peligro mayor. ¿Siente ya algo al respecto don Alberto? ¿Y sin reparar en ello (por ejemplo, en un taxi) el portavoz ha escuchado I want to break free y se ha puesto en marcha algún maligno proceso incontrolable? ¿Ha notado algún cambio psicológico, morfológico, morfosintáctico, nalgatorio, límbico, esternocleidomastoideo? Imagino que todos (los normales) estamos en peligro, pero aún más los que si siquiera se han sentido jamás en peligro (los normalísimos) como los concejales y diputados de Vox

Cuando llevaban pocos meses en el poder, entre 1933 y 1934, los nazis no solo cerraron y a menudo destruyeron las sinagogas, sino también numerosos centros artísticos, galerías, bibliotecas, salas cinematográficas. La acusación fue siempre la misma. No eran sinagogas, ni galerías, ni bibliotecas, ni salas de cine. Eran herramientas de adoctrinamiento para difundir el judaísmo, el arte degenerado, la violencia bolchevique, la inestabilidad social. Ustedes no podrán hacer eso. No tienen ninguna posibilidad. Cero.