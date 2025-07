Poetas de Cicer

Quien conoce la literatura sabe que Chile es tierra de poetas. Nicanor Parra escribió: «Durante medio siglo la poesía fue el paraíso del tonto solemne. Hasta que vine yo y me instalé con mi montaña rusa. Suban, si les parece. Claro que yo no respondo si bajan echando sangre por boca y narices». Armide Soliveres tampoco responde. Llegó a Iquique vestido de Lope dispuesto a escribir sonetos de parafina sobre los cantos de su boogie. Versos poco solemnes que salen escupidos de los tubos para que los recitemos en alto. Versos que giran y se retuercen. Versos que se invierten, se enrollan y se dan la vuelta. Versos satánicos contenidos por aletas en cruz, los que también escribe Alexandra Rinder en la tierra de Gabriela Mistral.

Decía Armide que no tenía palabras para describir su felicidad, pero que este triunfo estaba dedicado a todos los canarios, quería «demostrar lo que se puede hacer viniendo de unas islas pequeñas». Alexandra dijo encontrarse feliz tras volver a lo más alto del podio después de tantos años. Quizá lo más conveniente es no escribir nada sobre ellos; basta con ver a Soliveres levantar el puño, tras clavar un backflip, frente a la costa chilena. Quizá sobre cualquier palabra que no describa como Alexandra Rinder levanta el dedo índice sabiéndose campeona y yo les parezca un tonto solemne.

Cualquiera que coja una ola, o escriba un poema, lo hace por una sensación concreta. Nada tiene que ver con la fama, ni con el dinero. Tampoco es cuestión de reconocimiento, menos de aplausos. Nadie se enfrenta a la naturaleza para convertirse en el hijo predilecto de un ayuntamiento, ni para ser entrevistado por David Broncano durante 22 minutos. No lo hacen por los seguidores, ni por las marcas.

Si uno decide embutirse en un traje de neopreno y sujetarse las aletas con cordones de zapato; si espera a que todos se duerman para abrir un cuaderno en la penumbra y, como Arthur Rimbaud buscar la iluminación, lo hace por un segundo, desde hoy denominado el del poeta. Durante el segundo del poeta, todo es posible: vida, muerte, éxito y fracaso. Es la sensación de asomarse al abismo. Desde lo alto de la montaña rusa se ven corales, rocas afiladas y páginas en blanco. Uno solo tiene dos opciones: salir echando sangre por boca y narices o, como los Poetas de Cicer, clavar el codo y salir campeones del mundo.