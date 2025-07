Carlos Boyero.

Hay quién dirá que es un señoro o un carca. Otros dirán que es un clásico. Muchos otros no dirán nada. Lo detesten o lo admiren, creo que a mucha gente como a mí Boyero les hace sentir justo cosas que a él le importarían una higa: dependencia, necesidad, añoranza…. Mi relación con él es ya larga, desde la universidad y la juventud. Él se ha ido haciendo viejo, yo mayor. A veces he pensado que me encantaría conocerle. Inmediatamente he sentido tristeza por pensar que si lo hiciera, más que defraudarme él a mí, quizás yo le evocara lo mismo que la mayoría de películas que ve semanalmente por curro: desidia, aburrimiento, futilidad…

Con él he descubierto muchas cosas buenas que forman parte de mi vida. Cine, series, literatura, jazz… El buscavidas, El hombre que mató a Liberty Valance, The Wire, Stevenson, McCarty, Lehane, Coltrane, Parker, Baker, Eastwood, Ferré, Brassens… Me he alegrado en soledad al compartir gusto o disfrute ante nuevas obras una vez veía su crítica. También me he cabreado con él cuándo habiéndome gustado algo, él lo ha puesto a parir.

Me ha admirado su incorrección política o simplemente su honestidad diamantina, cruda, natural. Entre ataques de bohemia he fantaseado en ser yo ese ser solitario, bebedor, mujeriego, trasnochador intelectual, duro… y a la vez me he enternecido al sentir una amistad sincera con Francino, verle como abuelo cariñoso y postizo de nietos que no son suyos, saberle sencillo y cercano.

Siempre he pensando que se iría en silencio, de repente, como William Munny, Eddie Felson, Joe Coughlin… Pero nunca me he puesto verdaderamente en esa piel. ¿Cómo será mi mundo cuándo él no esté? No lo había pensado hasta este fin de semana, tras oirle decir que no se ve de anciano. Vuelve a provocarme algo que a él le horrorizaría: una especie de relación paterno-filial, un tío que no tuve o más bien ya no tengo.

No le voy a idolatrar cuando no esté, porque él y su esencia están aquí, forman parte de mi historia y no quiero que se acabe. Ya no puedo mandarle preguntas y esperar que conteste alguna en su antiguo chat (seguramente con la ayuda de alguien joven que le filtraba y escribía respuestas). Si se está terminando este particular esplendor en la hierba, puedo ahora saber lo que vale si imagino cómo serán los días cuándo ya no esté. Una vez más, le odien, le amen o simplemente les dé igual, alguien como yo quizás solo puede poner un grano de arena en la juventud recomendando que prueben sus gustos.