El todo por la parte: la parte por el todo

A quien le va la histeria, y confunde la parte con el todo, llevando como estandarte la generalización de actitudes mezquinas, abyectas, inmorales y sin arraigo ni convicciones ideológicas, está hablando del ocaso de los dioses, y no de la inspiración de éstos. No es lo que instruye al político.

Y así confundimos militancia, simpatías y paradigmas con traidores para con aquéllas.

Los partidos conformados bajo las socialdemocracias europeas (Harold Wilson, Willy Brandt o Mitterrand), fueron los visionarios del PSOE de Felipe González. ¿A cuál de estos líderes no les surgieron garbanzos negros que no tenían nada que ver con los angelitos negros que cantaba Antonio Machín? Antes, al contrario, son estos garbanzos los que provocaron la discriminación sobre los que eran sus correligionarios políticos.

La Iglesia Católica también se vio resentida, entre otros asuntos y hablando de dinero, con el caso de la Logia P2; o con el arzobispo estadounidense Paul Marcinkus, conocido como ‘el banquero de Dios’ por haber administrado el Instituto de las Obras Religiosas del Vaticano; tras ello, nadie va a negar la influencia del Vaticano en el mundo de hoy.

Ya me decía Don Abraham González, el cura, que según decía el programa, nos daba clase de religión en el Instituto en aquéllos primeros cursos de bachillerato, cuando en realidad, creo que nos impartía humanidades. Decía: Sagaseta, no me revuelva la mierda que huele. Pero él entraba al trapo.

No quiero relativizar ni quitarle importancia a hechos como los que hoy ha de afrontar el PSOE. No hay disculpa posible, pues la decepción en un proceso político siempre es tarea ardua de superar y alimenta las soflamas de aquéllos a los que hay que recordarles que «en boca cerrada no entran moscas».

Siendo ello así, aquella social democracia trajo avances sociales, por muy casposa que se quiera ver hoy por aquellos que confunden ideología con política. El arte de arrinconar las contradicciones para avanzar desconcierta, pues dándose progresos en las políticas sociales, generando empleo, riqueza y posicionándose ante la muda actitud frente al genocidio por aquel país que lo practicó alarma. Y sin embargo no parece evidenciar esa labor la acción política. Estas realidades no han de encubrir a quienes pueden ser delincuentes, y quienes, además, parecen haber mostrado actitudes vergonzantes para con las mujeres, en un claro abandono ideológico de las siglas que representaban, lo que por otra parte dice poco o nada de la vigilia necesaria de las organizaciones políticas para con los valores que se están asentando, lo que determina que no sólo nos han de parecer, sino que han de ser baluarte y estandarte. No hace muchas décadas escuchábamos que los estudiantes eran enviados a cortar caña, y que a los pilotos de Jumbo se les volvía a entrenar aterrizando aviones ligeros. No se podía dar por sentado que la graduación confería conocimiento y sensibilidad para su uso.

La formación de cuadros políticos no se basa sólo en la confianza sino en el ejercicio diario de la doctrina política.

Los años de democracia nos han mostrado que la ambición económica de algunos políticos les supera, pero es más cierto que a pesar de éstos el país se ha transformado, y sus instituciones han madurado, generando vicios que alertan a la propia democracia, dando pie a «controles indeseables», a sospechas sobre la mediación de los poderes públicos, el más sensible si cabe, como lo es el poder judicial, o el no respetar la correlación de fuerzas parlamentarias.

Desde el principio de la democracia en España ya hubo políticos que advertían de lo abyecto del bipartidismo, y no se equivocaron. Llevamos siete años en el balancín del multipartidismo, y sólo los partidos progresistas de amplio espectro han lidiado ese fenómeno, complejo pero medular, necesario para vencer situaciones críticas de índole nacionalista; y hemos visto partidos nacionalistas votar leyes y presupuesto con visión de Estado, por supuesto que, negociando contrapartidas, pero ¿es qué acaso ello difiere del sentir democrático? Otros, en ese ámbito negocian la conciliación familiar, la subida de los salarios mínimos, o el decantarse por negarse a seguir las políticas belicistas que atosigan al mundo.

¿En verdad creen que hemos de ver la parte por el todo? Creo honestamente que no, lo que en absoluto han de desmerecer las acciones que se encaminen para fortalecer los valores que amparan la acción política y a sus hacedores.

El par de fuerzas se decide en los logros alcanzados, y no por vituperar la acción política por sistema.