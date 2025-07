¡Viva la humanidad!

Hay cosas que no deberían cambiar. Cosas que consideramos consustanciales a la vida y que ni se nos pasa por la cabeza que puedan desaparecer. Cada mañana, como tantas otras, he ido a desayunar a la cafetería de siempre. Pero, hoy, algo había cambiado. En lugar de la familiar voz ronca de José, dándome los buenos días, fue una máquina la que trajo mi desayuno.

Precisa, silenciosa, casi eficiente… y completamente vacía. Hueca de sentimientos. La estantería con ruedines se traslada con suma lentitud y se planta delante de tu mesa, a la espera que cojas tú mismo la bandeja. Al menos, la bebida sí me la trajo José, porque la estantería electrónica aún derrama los líquidos con el vaivén de sus caderas metálicas.

He de reconocer que el desayuno no me supo igual. La experiencia tecnológica no me satisfizo. No me preguntó si quería algo más. No me ofreció una sonrisa, ni me preguntó si vi el ridículo del Atleti el otro día o si ya quedé con Quevedo para echarme unas cañas. No hizo ningún comentario sobre el calor que empieza a apretar estos días o de las corruptelas sociatas.

Se limitó a dejar la bandeja y marcharse, como si yo fuera una parada más en una ruta programada. Y, por unos segundos, me sentí exactamente eso: una parada más en el desierto de la nada. No una persona y me voló la cabeza al pensar en lo que estamos perdiendo con este tipo de automatizaciones.

Las máquinas serán precisas, no se cansan, no se equivocan (o eso nos dicen); pero tampoco saben lo que es la cercanía, el vínculo humano. Ni entienden de pasión. Mi José, sí. Este camarero es el que me limpia la mesa al llegar. Que me llama por mi nombre. Que sabe si quiero el té negro con un poco de leche sin que tenga que decirlo. Que detecta si tengo un mal día y me lo hace un poco mejor sin grandes discursos. José es quien se ha ganado mi amistad, quien pregunta por mi madre, y al que le dejo propina, no por traerme el desayuno, sino por traerme presencia humana.

Y me preocupa profundamente que la tecnología, en nombre de la eficiencia, esté desplazando a personas como él, al igual que en las cajas del supermercado. No es solo una cuestión de nostalgia: es una cuestión de dignidad laboral y de humanidad.

No quiero vivir en un mundo donde el desayuno sea una transacción mercantil fría y silenciosa. Quiero seguir viendo a personas trabajando, sonriendo, hablando, equivocándose. Quiero que el bar siga oliendo a café recién hecho y a conversaciones reales. No a automatización impersonal.

Así que sí, prefiero mil veces a José, mi camarero, que a una máquina sin cara ni historia. Porque José no sólo me sirve un desayuno. José me sirve amabilidad y una sonrisa.

¡Viva la humanidad!