Morales, sucesor de sí mismo

La paradoja de la transparencia en las administraciones públicas es que la información que se facilita a los ciudadanos rara vez explica o permite entender la utilidad social del acto administrativo. Vamos a poner un caso práctico. Por ejemplo, en el Cabildo de Gran Canaria. Hace algunos meses se convocó un jugoso concurso para el «apoyo técnico al Gabinete de Prensa compuesto por tres lotes con un importe neto de nada menos 4.265.145 euros». El concurso incluye en general servicios periodísticos, redacción de contenidos, gestión de relaciones con los medios; creatividad, diseño y producción de campañas de comunicación y acciones publicitarias, contratación de medios (sic). Plazo de ejecución: dos años. El pasado 14 de mayo se propuso la adjudicación y ya se ha firmado el contrato. No está mal. Unos 180.000 euros mensuales para los adjudicatarios hasta junio de 2027. Cabe esperar que nadie relacione maliciosamente que el contrato incluye en su duración temporal las próximas elecciones autonómicas y locales.

Desde el punto de vista de la transparencia los requisitos informativos se ha cumplido escrupulosamente, pero nadie ha explicado las razones técnicas –¿o políticas?– que han llevado al presidente del Cabildo, Antonio Morales, a convocar este concurso. Otrosí: sabemos que se ha contratado a una empresa de marketing y comunicación por 4.265.145 euros en los próximos dos años, pero ignoramos cuántos periodistas trabajan en la corporación grancanaria diaria o cotidianamente. Dicha información no figura en la página web del Cabildo grancanario, un soporte informativo que aparece y desaparece mágicamente, pura cacharrería renqueante en la que sí convendría invertir una cifra millonaria para mejorar la comunicación on line con los ciudadanos. Y si se desconoce –al menos no existe información explícita al respecto– el número de periodistas que trabajan bajo las órdenes de Morales y sus consejeros y tiralevitas, ¿cómo valorar la necesidad profesional y operativa del concurso?

Otra curiosidad es que esta contratación deviene decidida e impulsada por un presidente que, supuestamente, entra en sus dos últimos años de política activa, porque el muy ecoisleño Morales había anunciado en la primavera de 2023 que no se presentaría nunca más a la reelección. Un viejo refrán reza que antes se coge a un mentiroso que a un cojo, pero Morales ha cojeado siempre a una velocidad extraordinaria. Nueva Canarias está en pleno proceso de disolución y Roque Aguayro tiene como máximo responsable a Óscar Hernández quien, con Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, es uno de los referentes principales del flamante Primero Canarias. Ahí, al acecho, está Morales, que se ha ofrecido sin que le tiemblen los mofletes para encabezar una candidatura conjunta de Coalición y Primero Canarias. Una impresionante capacidad de sacrificio, sin duda, para evitar tiranteces y roces en la feliz confluencia nacionalista. Que el presidente haya sostenido hasta anteayer que la mejor forma de tratar con CC era a través de un exorcista no merece la pena recordarse.

Un servidor cree en la bondad básica de los seres humanos, sin excluir del todo a Antonio Morales, pero los chismosos, ya se sabe son imparables. Se dividen en relación con el concurso en dos grupos: los que afirman que Morales anhela despedirse a lo grande, para que su lugar en la memoria de Gran Canaria no sea exclusivamente la estúpida devastación del barranco de Arguineguín y los que insinúan que precisamente como Morales quiere suceder a Morales apunta a muchas campañas, muchos titulares, muchas estrategias, muchos contenidos, mucha creatividad, mucho diseño, muchas relaciones con los medios, los cuartos y los cuarto y mitad, y tiro porque me toca. Sobre quien haga falta.