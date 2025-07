Bebé a bordo

Síndrome del bebé olvidado / LP/DLP

Ha vuelto a acaecer. Otra vez. Otra vez un niño muere olvidado dentro de un coche bajo un sol justiciero. No es la primera vez, y tal vez, no será la última. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas para que un desgraciado padre, dejé atrás en el asiento, en una trampa mortal, a su vástago? ¿Qué tiene que pasar por la mente de alguien para que lo urgente opaque lo esencial? Algo tan esencial y primordial como su propio hijo.

Vivimos en automático. Corriendo, a la trágala, totalmente acelerados. Respondiendo correos, a WhatsApps, llegando al trabajo, cumpliendo con todo, menos con lo que de verdad importa. Nos levantamos y llevamos el cuerpo a rastras, pero dejamos el alma atrás. Y cuando eso ocurre, la desconexión puede ser mortal.

Este pobre padre no es un monstruo. Es uno más de nosotros: alguien que, posiblemente agotado, distraído, absorto por la rutina, cometió el error más terrible de su, ahora, desdichada vida. Una negligencia imperdonable que, sin embargo, es humana y que tendrá consecuencias sociales y judiciales. Tragedia en mayúscula. Tan humana, que cualquiera pueda verse reflejado en esa maldita prisa que nos devora, en ese despiste que acabó en muerte.

Una familia ha quedado rota en mil pedazos muy difíciles de recomponer. Un niño ha muerto solo, atrapado en un infierno de calor, mientras su padre trabajaba convencido de que todo estaba en orden. Un día más en la oficina. Un suma y sigue. ¿Cómo se vive con eso? ¿Cómo se mira alguien al espejo después de algo así?

Este suceso no puede convertirse en otra noticia más. No puede pasar sin calarnos. Tiene que dolernos. Tiene que obligarnos a parar de una vez. Es urgente detenernos. Respirar. Mirarnos los pies antes de iniciar el camino al frente. Eso que llaman meditación. Porque si no sabemos dónde estamos, no sabremos nunca hacia dónde vamos. Porque mientras corremos, a veces, lo más valioso se queda en el olvido. Y hay errores que ya no se pueden enmendar. Toca apelar a la responsabilidad social de fabricantes, instituciones y familias, fomentando alertas tecnológicas (en asiento trasero), campañas informativas e incluso protocolos de rutina para hacernos recordar que, puede haber un bebé a bordo.