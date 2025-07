Ponte a trabajar

Pleno parlamentario. Ocurre lo de siempre. A veces llegó antes y a los cinco minutos aparece Salvador Lachica –más de tres décadas de experiencia profesional casi ininterrumpida en la Cámara– y a veces llega antes él y yo aparezco diez minutos después. Me temo que nuestros comentarios son ya puro oficio de difuntos. A veces reparamos en diputados y diputadas que apenas llevan cuatro, cinco o seis años en sus escaños y creen gestionar una sabiduría churchilliana. Durante un par de minutos sentimos una sincera compasión pero luego recordamos las nóminas de sus señorías y se nos quita rápidamente. Eso es así. A veces se suman algunos compañeros por alguna razón más o menos cabalística, y luego están las grandes ocasiones sociales: la investidura presidencial, un campo espléndido para la zoología recreativa, o el temible debate sobre el estado de Canarias, que exige elegir entre susto o muerte. A veces se acredita como prensa a gente sorprendente, es cierto. Gente que no sabe escribir, que no sabe hablar, que no sabe sostener un micrófono, que jamás ha sido periodista, que ignora hasta el número de diputados que integran el Parlamento de Canarias. Aunque recuerdo que en el primer periódico donde trabajé (se llamaba La Gaceta de Canarias) conocí a un jefe de Política que tampoco lo sabía. Pocos años después lo designaron director general del Gobierno autónomo. Pasa mucho, más de lo que parece.

Lo que no existe aquí, al menos de eso nos hemos librado, es de sujetos repelentes y superfluos como ese pibe, Vito Quiles, al que el Congreso de los Diputados decidió ayer retirar la acreditación. Me asombra que algunos compañeros hablen de atropello, de abuso autoritario, de maltrato incompatible con la democracia y la tolerancia. Pero es que Quiles –al margen de su titulación académica, eso es irrelevante– no actuaba como periodista. Utilizaba esa acreditación para ejercer un gamberrismo supuestamente activista o crítico. Los periodistas no somos unas señoras o señores que perseguimos a políticos, empresarios u otros periodistas lanzando opiniones insultantes, degradantes o simplemente groseras. Si tú le preguntas a una figura más o menos pública su opinión «de su padre que es un ladrón e ibas con prostitutas» tú no les estás haciendo una pregunta: le estás insultando abiertamente con el objetivo de generar una reacción: una amenaza verbal, un empujón, el desmoronamiento emocional en vivo y en directo de una persona. Quiles lo que hacía –lo que supongo que seguirá haciendo– es insultar, provocar, perseguir, sembrar sucios parterres de humillación y de ira. Es repugnante que alguien entienda esto como periodismo. Es un alborotador chulesco e incivil que ha utilizado una credencial como una licencia irrestricta para el acoso y la sinvergüencería. Me asombra, también, que a propósito de este pollaboba citen a Caiga quien caiga. Ese programa de televisión no se presentaba como un programa informativo, sino con un espacio de humor.

El moderado éxito de Quiles tenía una raíz evidente y falsaria. Miles de personas que detestan fieramente a la clase política en general y al PSOE muy en particular disfrutaban con los insultos, descalificaciones y truhanerías de Quiles a través de un mecanismo de proyección. Es lo que a ellos les gustaría decirle a un ministro, a un ex director general o a una diputada con un micrófono en la mano. Quiles agredía verbal –u a veces físicamente– a aquellos a los que esos miles y miles de energúmenos que pululan en este país les encantaría agredir, llamar ladrones, corruptos, pervertidos, hijos de Satanás y putas, muy putas. Y eso es todo. Hoy comienza el pleno a las nueve de la mañana, pero antes de entrar me tomaré un cafecito, mi niño, para celebrar que no podrás seguir disfrazándote de periodista en las salas y pasillos del Congreso. Igual se te ocurre en la calle una idea luminosa. Ponerte a trabajar, por ejemplo, criaturita.