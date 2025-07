Revolver y reposar / La Provincia

A veces pienso que la vida es como hacer café y que uno se acaba convirtiendo en aquello en lo que, durante la rebeldía de la adolescencia, dijo que jamás llegaría a ser. ¿Cuántas veces se dijeron a ustedes que ni locas acabarían pareciéndose a su madre o a su abuela? Como si tener retales de una u otra fuera una vergüenza. ¡Ay, la impulsividad de la juventud las cosas que nos hacía decir! Claro que somos una versión mejorada de cualquier ancestro. Yo me doy cuenta de que cada vez tengo más rejos de mi madre y también de mi abuela. Y esos flashes me vienen así, de pronto, de forma no premeditada. Les hago un cuento: mi infancia nada tuvo que ver con la infancia de hoy en día; con esto no quiero decir que una sea mejor que la otra, aviso a haters, sino diferente. Por ejemplo, cuando la visita llegaba a tu casa, los mayores mandaban a los niños a hacer el café. ¿Una imprudencia? Probablemente. Sin embargo, les recuerdo que por aquel entonces no había cinturón de seguridad en los asientos traseros del coche ni sillitas de bebés, se fumaba en los aviones y los chiquillos andaban sueltos en el parque. Eran otros tiempos y no se puede mirar el pasado con el juicio del presente. El caso era que cuando Julita, Paulina, Pino, Meli o la que fuera llegaban a echarse el buchito de café y a alegar un rato a casa, los adultos, con una mirada que lo decía todo, nos indicaban que atendiéramos a la visita mientras ellas hablaban. Normalmente siempre había una hermana o un primo mayor a cargo de los más pequeños y eran ellos quienes ponían el café al fuego en la cocina de gas. Los pequeños nos encargábamos de llevar la bandeja con mucho cuidado de que no se saliera el café por fuera, porque «la taza con chorretes da mal aspecto, niña». Mi madre siempre aconsejaba que una vez que el café terminaba de salir había que retirar la cafetera del fogón, revolver el líquido negro y dejarlo reposar un poquito antes de servir. De esta forma te asegurabas de disfrutar de un buen caracolillo. Como era de esperar, por aquel entonces, uno tenía en las manos, en las piernas y en el corazón la prisa de la infancia. Las ganas de jugar y de inventar. Así que, llevar a cabo aquel ritual nos parecía un fastidio. El pasado sábado vinieron unos amigos a casa. Yo no tengo menores a mi cargo a los que mandar a poner la cafetera al fuego y de tenerlos y encomendarles esa tarea, seguramente servicios sociales me haría una visita y no para una tertulia amigable. Así que dándole a la lengua entre la cocina y el salón me dispuse a agasajar a mis invitados. ¿Qué creen ustedes que hice cuando la vieja cafetera italiana de color rojo, pero descascarada por algunas zonas, dejó de silbar? Retirarla de la placa, revolver su contenido y dejarlo reposar. Cuando me di cuenta de mis actos sonreí. ¿Me estaba convirtiendo en mi madre y en mi abuela? Tal vez. Esto me hizo pensar en la vida. Muchas veces nos olvidamos de que hay situaciones que requieren que nos alejemos de ellas, que nos revolvamos un poquito y nos permitamos reposar el suceso con el fin de darnos sabor. De mejorarnos. De cogernos el gusto. Amargo o dulce. Fuerte o suave. Natural o descafeinado. Solo para ser conscientes de que dar un paso atrás no es una derrota, sino el momento previo a dar lo mejor de nosotros.