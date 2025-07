Cosa nostra universitaria

Todo el mundo recuerda esa hilarante ocurrencia de Woody Allen según la cual cada vez que escuchaba a Wagner le daban ganas de invadir inmediatamente Polonia; de manera similar, cada vez que escucho cinco minutos de un debate universitario me siento impulsado a ensalzar a grito limpio a Su Majestad Fernando VIII, que decidió con infinita sabiduría cerrar todas las universidades del país, y al mismo tiempo dejar abiertas las escuelas de tauromaquia. Que vivan las cadenas antes de cortarnos las venas. Ayer se aprobó la ley que reforma los consejos sociales de las universidades canarias –una reforma obligada por el nuevo marco normativo estatal– y los gobiernos y buena parte de la élite universitaria –catedráticos y titulares– han reaccionado como una damisela victoriana que en plena noche notaran un bulto turgente en la cama. Han chillido indignados y algunas voces casi insinuaban una violación simbólica pero sumamenete dolorosa de la autonomía universitaria. La reforma jurídica amplia el marco competencial de los consejos y los rectores y sus adláteres entienden que nadie debería meter las narices en determinadas materias, y uno se los imagina furibundos bajo los birretes, con las borlas temblando de ira, y dejándolo bien claro en reuniones clandestinas:

--Pero qué se creen estos mindundis. No se han enterado que la universidad es cosa nostra.

Es difícil encontrar una institución tan idiotizada por el corporativismo como la universidad española. Hace décadas un profesor universitario –Luis Alemany – afirmo que la Universidad de La Laguna en realidad era el único bar del mundo con distrito universitario. Estos particularismos han desaparecido. Las universidadades canarias –como las del resto del país –son maquinarias burocráticas cuya principal función es emitir informes, memorandos, notas metodológicas, solicitudes administrativas. Después de cuarenta años y sucesivas reformas cuchufletas, el endemismo universitario y la tribalización de los departamentos han cumplido su misión destructiva. No se enseña, se practica el postureo pedagógico, se investiga – a veces admirablemente –solo si se sobrevive a un océano de papeleo infinito, no se hace carrera académica, se sobrevive a las múltiples acechanzas de enemigos íntimos. Pero lo más sorprendente es la cara de repugnancia que adoptan los rectores cuando hablan de la politización de las universidades.

No era muy distinta la actitud de los rectores durante el tardofranquismo. La política, un bicho pútrido y disgregador, pero qué asco. Sobre todo el rector de la Universidad de La Laguna va por ahí. Los miembros de los consejos sociales son elegido, parte, por poderes públicos que controlan –como en cualquier democracia representativa – los partidos políticos. Pero a las universidades canarias eso no le gusta. Exigen o validan un sistema de contrapesos en nuestro régimen político, pero no están dispuesto a admitirlo en su ámbito institucional. Rechazar cualquier instancia que pueda (moderadamente) ejercer una presión fiscalizadora. Quieren ejercer en los próximos siglos como juez, fiscal y acusado. Si admiten que la universidad puede ser perfeccionada, solo toleran que el perfeccionamiento lo lleven a cabo los universitarios.

Sinceramente creo que las prioridades de los centros universitarios son otras. Acabar con la grotesca, delirante, autodestructiva burocratización de la enseñanza superior, destruir la colonización de los departamentos por fulanismos mezquinos, conseguir un contrato-programa de carácter plurianual con el Gobierno autónomo, estrechar más las relaciones con las empresas privadas en programas científicos y tecnológicos involucrándose en inversiones, traer talento foráneo y recuperar talento canario, exigir más compromiso docente al profesorado (acabo de saludar a una ilustre profesora que solo imparte dos horas de clase a la semana, durante el resto del tiempo investiga cómo escaquearse de cualquier responsabilidad real). Es difícil entender el repeluz que unos consejos sociales más críticos, exigentes y participativos pueden engendrar en aquellos que se sientan realmente comprometidos con los objetivos de entrega, excelencia y servicio a los ciudadanos a los que se deben nuestras universidades y todo su personal.