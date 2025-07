Manías y hábitos de escritorio / La Provincia.

A veces es difícil calibrar el grado de interés que pueda despertar en un lector anónimo lo que le ocurra a uno. Aburrir al personal ha de ser una de las líneas rojas de todo escribidor. Pero, en fin, me voy a arriesgar a contarles algunas de mis manías, confiando en que las de ustedes sean lo suficientemente compatibles para establecer un rasgo común, un vínculo de empatía.

*

De pequeño y hasta los 14 o 15 años, era entonces lo que hoy se conoce como un friki de los fenómenos OVNI, en esas fechas denominados «platillos volantes». Recopilaba cartapacios enteros de recortes de prensa de variados orígenes y de distintos países, gracias a la amable colaboración sobre todo de familias de mis amigos, conocedoras de mi obsesión. Aunque mi interés decayó con la adolescencia he de decir que he tenido a lo largo de mi vida la posibilidad de varios «encuentros en la tercera fase» con avistamientos directos, y algunos perdidos por muy poco, incluso referidos por teléfono por algún allegado que lo estaba presenciando en vivo y en directo. E incluso uno sonado, vivido una noche por mi propia madre, con todas las inconfundibles señas de identidad de dicho fenómeno –un disco luminoso gigantesco emergiendo del mar, girando sobre su eje y desapareciendo a gran velocidad hasta perderse en los confines del firmamento–. Mi madre me describió todo el proceso con pelos y señales, pero nunca fue capaz de explicarme por qué, conociendo mi manía por los OVNIS, no me había despertado. Aparte de aclararme que «me dio lástima despertarte, dormías tan profundamente».

*

Otra de mis manías, en las que tarde o temprano supongo que todos caemos, es el coleccionismo. Por supuesto que como niño no me he resistido a coleccionar etiquetas, como las que los comercios suelen pegar para fijar el lacito del regalo. Y por supuesto los álbumes de Hazañas bélicas, los cromos de futbolistas, y más tarde de adulto los libros de autores determinados, en los que al margen de un interés natural intervenía sin duda una obstinación de coleccionista.

Podía ser, según la época, la obra teatral completa de Sartre, o todas las novelas de Simenon del inspector Maigret. Pero esto sería meterme ya en un terreno demasiado extenso y que se sale del marco de una simple manía de coleccionista, con derivas a los sucesivos y naturales cambios de temperamento o grados de madurez.

*

Si acaso podría mencionar la manía, desde hace ya unos 25 años, de coleccionar calendarios con temas de faros. Siempre me ha fascinado no solo el concepto de una luz surgida de la oscuridad para advertir a navegantes de procelosos rompientes, sino el predicamento de los solitarios fareros, heroicos eremitas sacrificándose por los marinos en peligro.

*

Y por abundar en temas rozando la manía, me he aficionado últimamente a un juego parecido a un minicrucigrama, la «palabra del día» que consiste en construir una palabra de 5 letras bajo ciertas reglas restrictivas. Y veo que con cierto éxito, con un 98 % de aciertos, pese a tener que verme las caras con palabras tan inusuales como «ruñar», «astil», «temar», «torda», «nueza», «olear», «aduar» o «rabel».