La Voz del Valle … y de Domingo / La Provincia

Murió Domingo López Torres en el Puerto de la Cruz, su pueblo, a los 79 años, habiendo perdido su tesoro mayor, aparte de su capacidad enorme para la amistad y para la familia, para la familia y para su pueblo: la voz.

Me dijo, en una de sus últimas cartas, que era paradójico que aquello que lo hizo parte de la sociedad canaria como voz en La Voz del Valle, aquella entrañable emisora del norte de la isla, lo abandonara y ya para siempre.

Tenía hijos, nietos, su mujer, Isa, decía él, era «la presidenta de la casa»; sus primas, sus sobrinos, quienes rodearon su vida, eran su referencia y su alegría, también en tiempos en que ese factor, la alegría, parecía una resistencia, una ambición y una nostalgia.

Retomamos contacto en 2009, cuando el Puerto nos juntó en el Ayuntamiento; allí estaban mis hermanos, y estaba Domingo; fue la última vez que se retrataron juntos mis hermanos. Luego a Domingo no lo volví a ver, aunque jamás lo olvidé. Fue una persona, un amigo vital en mi adolescencia, alguien que jamás se fue de mi recuerdo, y que regresó a la vida de los dos cuando, en 2024, su prima Concepción me dio su teléfono en el Puerto de la Cruz, en unas oficinas donde estuvieron los empaquetados de don Julio Cruz.

En seguida le escribí, y en seguida él me habló de su voz perdida: «Mi voz me ha abandonado». Aquella mente lúcida, que lo relacionaba con los muchachos que íbamos a escuchar discos con él cerca de Martiánez, seguía vigente, y así fue hasta los últimos momentos de su vida que, por decirlo en el lenguaje que nos juntaba, me fue radiando de vez en cuando.

Habíamos sido amigos de a diario; con nosotros se juntaban otros compañeros de pasiones; nos ayudaba a distinguir las voces musicales de los ecos de entonces, porque no sólo tenía un oído muy fino sino, porque, además estaba al tanto de los sonidos y de los nombres propios. Una vez, en su casa que daba al mar de Martiánez, dilucidó una discusión de muchachos sobre el porvenir del rock… Estaba asustado de que uno de nosotros dijera que el rock era un invento francés…

Guardaba, y eso me dijo en cuanto retomamos contactos, algunas reliquias mías: un autógrafo de Pascual Calabuig, el extraordinario cronista de fútbol que, en los tiempos de nuestras andanzas comunes, fue a escribir sobre el Puerto Cruz y la UD Las Palmas cuando en el equipo local teníamos un delantero que se llamaba Tito y se parecía, eso decían, a Di Stéfano, de modo que lo apodaron Di Stéfano. Entre lo que guardó Domingo de mis recuerdos está ese autógrafo del legendario periodista, que terminaba así su dedicatoria: «Adelante, muchacho».

Guardó muchas cosas Domingo, y guardó sobre todo las señales de amistad que luego resurgieron en estos tiempos en que él ya me recordaba, al acabar sus mensajes, que él no podría decirme, con la voz, lo que pensara de las cosas que iba sabiendo de mí, de mi trabajo público, de mis encuentros con portuenses…

Me envió en este mientras tantos de nuestra vida mucha información de entonces. En el último de los mensajes que sustituyeron su voz para siempre, como si fuera una premonición de lo que hoy le escribo, me dijo: «No contestes». No era preciso responder, su vida estaba en el silencio o en el dolor. Por entonces me escribió de mi hermana Candelaria y de sus plantas, de la huerta de mi madre, de los discos que escuchábamos, y el periodismo (le envié Vale la pena vivir para este oficio, un artículo que escribí con seudónimo en EL DÍA y en LA PROVINCIA sobre la muerte de Juan Arias) fue también motivo de sus cartas. Su mente lúcida me fue guiando por su padecimiento. En una fotografía en la que él está como él era y como lo recuerdo, rodeado de familia y de porvenir, se ve a un chiquillo que lleva esclavas y tiene el pelo completamente negro. Un pelo como el que él tenía antes de que la vida nos fuera poniendo, a él, a mí, a tantos, al final de aquella juventud que nos hizo músicos alegres de la vida cerca de Martiánez.

Entre las reliquias que me envió Domingo había una carta de aquel 2009 en el Puerto. La adjuntaba a la pequeña agenda en la que yo había guardado una conversación con mi madre. «¿Valor material de esta pequeña agenda?» decía, «no lo sé… Tampoco me importa. ¿Valor sentimental? Todo. Si a lo largo de estos años yo he sido confidente de estos momentos de tu vida que narras en esta pequeña agenda, solo te pido que le des el mismo valor que yo, conservándola y guardándola como un verdadero secreto».

El tesoro fue él, la persistencia de la amistad, haber hecho del silencio también un modo de encontrarnos y de tener, para siempre, la alegría de sabernos juntos, aunque el tiempo fuera rompiendo la vida alegre de nuestros mejores años juntos.