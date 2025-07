Dos bloques impotentes / La Provincia

El miércoles hubo sesión doble, mañana y tarde, en el Congreso. La primera podía ser decisiva. Sánchez debía explicarse sobre Santos Cerdán. Y como el Gobierno está muy lejos de la mayoría, la posición de los socios de la investidura sería clave. ¿Podría seguir? ¿En qué condiciones?

El presidente asumió lo obvio. Él es el culpable, por el respaldo sin fisuras a Cerdán, de una crisis que ha sacudido la confianza. Incluso pensó dimitir, pero «era lo fácil». No quiere tirar la toalla porque cree –economía, mejoras sociales, Cataluña– que lo conseguido por su Gobierno es positivo. Por eso, ante una crisis mayúscula, un «gran plan contra la corrupción», tutelado por la OCDE. Pero, ¿qué demonios pinta la OCDE, si la crisis solo es culpa de Sánchez «al elegir y al vigilar»? Ahí sí hubo acuerdo –por una vez– entre Feijóo y la nueva portavoz del PNV, Maribel Vaquero.

Vaquero no pidió la dimisión, pero dejó claro que si Sánchez no lo explica todo –desde el cese de ministro, pero mantenimiento de diputado de Ábalos, hasta la fe ciega en Santos Cerdán– debe: o someterse a una cuestión de confianza, o dar paso a la investidura de otro candidato socialista, o convocar elecciones. Y Sánchez se parapetó en «no tirar la toalla porque quedan cosas por hacer». No convenció, pero intenta seguir. Los socios no le dieron la confianza –nadie sabe lo que puede salir–, pero tampoco quieren dejarle caer. Yolanda, que actuó de portavoz de Sumar, y Rufián, recurrieron al ataque a Feijóo para defender a Sánchez. Hoy por hoy, a los socios –aunque Belarra fue apocalíptica– les da miedo cerval que caiga. ¡Nada de moción de censura con el PP y Vox!

Y Feijóo tampoco convenció. Volvió a acusar a Sánchez de todo lo peor. De corrupción en el partido, en el Gobierno, en su familia… Ni una pizca de empatía con los que creen que el presidente debe irse, aunque no sea el eje del mal. Ni con el PNV o Junts. Confía en no necesitar a Vox para gobernar, pero sabe que Vox sube y que las encuestas dicen que necesitará sus escaños. ¿Y qué pasa en Valencia? ¿Es eso el centro reformista?

Por la tarde, Feijóo hizo críticas aceradas, y certeras, a la política de Sánchez. ¿Puede España ser un socio europeo de primera con ministros y socios que rechazan la OTAN y exigen que la UE asuma las tesis de Sumar o Podemos sobre Palestina? Una estupidez. Pero Feijóo, al contrario que Merz, no pone vallas a Vox cuando la extrema derecha europea, envalentonada por Trump, está en el acoso y derribo al centro-derecha. Abascal lo explicitó y ahí está la moción de censura a Ursula Von der Leyen en Bruselas.

«Sánchez o decencia», quizás es un buen eslogan de partido, no un programa alternativo. El drama de Sánchez –Santos Cerdán aparte– es su inviabilidad a futuro. Subido el salario mínimo, aprobada la amnistía y ¡sin Presupuestos!, no hay programa. El giro a la izquierda con «BOE, BOE, BOE», que le gritan Sumar, ERC y Bildu es imposible, porque Junts y el PNV, con electorados de centro, están en «la mayoría».

En Madrid, Rufián –quiera o no– es socio de Junts. Sánchez lo sabe e incluso añadió una coletilla de peloteo a Puigdemont, que se le había olvidado en su réplica a Nogueras. Su hoja de ruta real es «ir tirando».

Seguimos atrapados en la lucha entre dos bloques impotentes que, más allá del duelo Sánchez-Feijóo y atizados por sus extremos, ni saben ni quieren pactar nada. Lo ha escrito Miquel Roca, del régimen del 78, el mejor que hemos tenido: «Los que creen que los otros son delincuentes no pueden pactar y los tildados de delincuentes no lo olvidarán. Los bloques se consolidarán y se situarán en posiciones más distantes. Y los que pierdan (tras las elecciones) tendrán la tentación de ganar con las mismas herramientas que las usadas para alejarlos del poder».

Dos bloques que no pueden acordar nada. Y además agujereados. Solo les une el rechazo al otro. El PSOE no es Sumar ni Podemos. Y Abascal es la antítesis del PP europeo. Por tanto, de Feijóo.

Mal pronóstico. Es muy difícil una política exitosa de progreso y bienestar sin un mínimo de estabilidad institucional. Dicen que un optimista es un pesimista mal informado. Pero la Transición –desde Fraga a Carrillo– fue obra de realistas informados. ¿Ya no quedan?