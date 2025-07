La era de la (in)comunicación

Últimamente, cotilleo las publicaciones de un influencer que se autodefine como «divulgador científico». Su perfil de Instagram y algún programa poco fiable de televisión son los principales canales desde los que «divulga». Afirmó Marshall McLuhan que «el medio es el mensaje», y creo que fue un visionario de esta época en la que vivimos. Su afirmación alude a que el mensaje de un acto comunicativo está profundamente influido por el canal, hasta el punto de que, a veces, el canal lo determina todo.

En el caso de este influencer, encontramos en su perfil de Instagram vídeos en los que habla sobre el cáncer, mezclados con otras publicaciones en las que exhibe sus tatuajes o sus incursiones al gimnasio, o reproduce citas seudoliterarias de gurús de la autoayuda. De esa forma, define el perfil de sus seguidores, que son unas cuantas decenas de miles. A mí, sin embargo, no me parece serio que se llame a sí mismo «divulgador científico». Sobre todo, porque me resulta un poco ofensivo para los científicos que de verdad están trabajando con sueldos muy reducidos, mientras a este señor le basta mantener actualizado su perfil en redes sociales y darles «alimento diario» a sus seguidores.

Ocurre en la ciencia y en el arte, y también están los influencers «de la nada»: esas criaturas que no se dedican a nada en concreto, salvo a exhibir su vida privada en las redes, asistir a eventos y promocionar a las marcas que les pagan por ello. Todos tenemos en la cabeza a unos cuantos. Y también ha llegado, de alguna forma, a la política. Hace poco, hablando con alguien de una política que a mí me parece bastante inocua, recibí la siguiente opinión: «Hay que valorar que ha sabido hacerse con las redes sociales y conectar con la juventud».

Me quedé helada. Ahora resulta que el manejo de redes sociales es un valor en alza en política. Está Manuel Azaña y, a su lado, esta buena señora, maestra del Instagram. Si eso es necesario para conectar con la juventud, podemos echarnos a temblar con las próximas generaciones. Alguna vez lo he pensado, cuando pregunto a mis alumnos qué quieren ser de mayores y la mayoría responden: «influencers». Quedan pocos futbolistas o actores de cine; cada vez lo tienen más claro. Y, en cierto modo, ¿cómo no? ¿Quién no querría una vida como la suya: una vida de éxito, belleza, lujo y comodidades?

El problema es que nos domina la superficialidad. La llamada «era de la comunicación» ha traído consigo un rechazo a la profundidad de pensamiento, determinado por varios factores: sobrecarga informativa, cultura de la inmediatez y fragmentación del conocimiento; estos dos últimos, determinados por la preponderancia de las redes sociales. Todo está al alcance de un clic; ¿por qué molestarse en ir más allá? ¿Por qué leer un libro entero si puedes quedarte con las dos o tres citas que quepan en un tuit o en una publicación de Instagram?

Las consecuencias son claras y ya se están dejando ver. El rechazo a la profundización está reduciendo nuestra capacidad para argumentar o desarrollar el pensamiento crítico; al mismo tiempo, constituye un obstáculo a la hora de establecer vínculos más hondos con las personas. Esto se refleja, por ejemplo, en la cultura del Tinder: hay tantas opciones, el catálogo es tan amplio, que resulta muy complicado centrarte solo en una.

Por otra parte, somos más vulnerables a la manipulación y la desinformación. Parece paradójico, dado que jamás habíamos tenido tantas fuentes disponibles ni tantos canales; sin embargo, llegamos a dar la misma credibilidad a un «tiktoker» que habla de historia que a un historiador autor de una enciclopedia de varios tomos. Y, claro, siempre resulta más sencillo escuchar la charleta del tiktoker, que no llega a los diez minutos, que pasar varios meses leyendo la enciclopedia. Perseguimos la inmediatez, lo fácil; al tiktoker lo podemos escuchar con unos cascos en el metro. Después, hacemos nuestras sus opiniones. Esto tiene más riesgo del que aparenta. Por ejemplo, desde la pandemia, se han detectado perfiles en las redes sociales que difunden ideología nazi o franquista. Al mismo tiempo, varios estudios confirman que está de moda, entre la adolescencia y la primera juventud, apoyar la dictadura franquista –lo confirmo a diario en mi trabajo como docente–. Según la última encuesta publicada por el CIS, el 5% de los jóvenes entre 18 y 24 años está lo más a la derecha posible en una escala del uno al diez. No parece una mera coincidencia.

En los tiempos que corren, urge detenerse y reflexionar. Apagar por un instante los aparatos electrónicos y mirarnos a los ojos. Hablar, escuchar. Dialogar.