Ahí más allá

Pareciera que se refiere a un lugar. Pero no. Es un adverbio de tiempo. Hablaban entre amigos, vecinos, con parsimonia, sentados al fresco o al soco mientras liaban un cigarro de picadura. Hombres, de copas y enyesques, en la punta del mostrador de la tienda de barrio. O unas mujeres paraban un momento de lavar en los lavaderos o acequias. A lo mejor con la mirada perdida o tocándose la frente como para traer a la memoria un suceso, hecho vivido o contado por otros, sin saber exactamente cuándo. Se compartía información. Se avivaba la conciencia de la presencia del otro. Existe un tiempo cósmico medido en lo cuántico del que habló Einstein y astrofísicos actuales que conduce a universos de curvaturas inimaginables, el paso de las horas y los días del presente del que ya habló Heráclito que, al embelesarse en la contemplación del río, hoy desaparecido, que bordeaba la antigua ciudad de Éfeso, pronunció la famosa frase de «panta rei», todo pasa. Nadie puede bañarse dos veces en las aguas del mismo río. Origen del relativismo moderno. Y el tiempo pático. El que se sufre, goza transido de emociones. En la novela En busca del tiempo perdido Marcel Proust escribe acerca del tiempo y el recuerdo. La transitoriedad de historias y costumbres comunes. Es ese «más allá» isleño que denota intercambio de datos reales o imaginados de emociones, verbo, sabores y olores. Respuestas a preguntas a través de la memoria. Entre la gente campesina se medían las horas por la sombra que alejaba la luz del sol en los patios y colinas hacia el Poniente. El coche de hora, más o menos puntual a su paso por las carreteras de los pagos o llegadas a los cascos de los pueblos. Antaño, el tiempo se contaba a través del campanario de las iglesias como, desde el medievo, desde las torres de los conventos. Así comenzó la dependencia del reloj cuya esclavitud combatió el escritor francés Maurice Rabelais. Los labradores no lo consideraban esclavitud cuando paraban un momento el sacho, se secaban el sudor con el pañuelo y miraban los relojes de cebolla metidos con leontinas en los chalecos. Y los jóvenes de ambos sexos estrenaban sus relojes de pulsera como un emblema social del paso de niños, adolescentes a jóvenes. Durante la Revolución Industrial hubo otro modo de medida del tiempo y las horas. El pitido del capataz o la sirena que anunciaba la entrada y salida («la pega») de las fábricas. En la nueva era es el fichaje con la tarjeta o marca digital en las empresas e instituciones, una manera falsaria de controlar el rendimiento y la producción. Una manera de combatir la evanescencia del tiempo de la que escribe Proust consiste en detenerse, por un momento, en el recuerdo. Ese «ahí más allá» que lo resume todo y se remonta a vivencias de corto, medio y hasta largo plazo: ese olor a café recién hecho y pan de pueblo (el de antes), el olor de las violetas crecidas al borde del camino, manzanas en el frutero, el olor salino de los reflujos de la marea en la costa, los juegos infantiles en los que se perdía toda noción del tiempo. Se cuenta de un viajero empedernido por diversos mundos para luego contarlo a través de editoriales que, en uno de sus andares, se detuvo a conversar con un tuareg. En la despedida abrupta, apurado por llegar a su próximo destino, el tuareg se fijó en el reloj multiuso del correcaminos, y sin inmutarse le dijo, sin dejar de mirar lejos: «Tú tienes el reloj, yo el tiempo». Sin prisa ni futuro porque no le preocupaba lo que le deparaba el destino presente y pasado en esa mirada perdida hacia el horizonte donde se confundían la bóveda celeste y el infinito desierto. Muy semejante al «más allá» singular del habla parca, austera propia del carácter de ser isleño mirando los celajes o el mar infinito desde una barca de pescadores.