La corrupción, más destructiva que nunca

No entiendo bien que Pedro Sánchez sea responsable de ningún aspecto de los negocios de su suegro, incluidas esas saunas en Madrid, que como la inmensa mayoría de las saunas, funcionaban como centros de prostitución homosexual: existen múltiples testimonios al respecto. Todavía más repugnante es achacarle una participación pasiva en el mismo porque su suegro ayudó a su esposa, cuando se casaron, a pagar la entrada del piso. La verdad es que está en lo repugnante y lo hilarante ¿Cómo sabes que perras utilizó el difunto señor Gómez para colaborar con toda o parte de la entrada? ¿Eran fruto de la explotación de la sauna o de otras actividades económicas? Y la pregunta central para mi gusto: ¿a usted qué coño le importa? Todo ocurrió hace más de un cuarto de siglo. Que tu suegro haya explotado unas saunas, ¿te impide rechazar la prostitución? ¿No puedes decir una palabra al respecto si tu tatarabuelo se fue una tarde de putas a principios del siglo XX? Insisto: todo esto es todavía más hipócrita y estúpido que sórdido. Pero, obviamente, la puerta a esta escandalizada memez la abrió el PSOE al intentar carbonizar a Isabel Díaz Ayuso en el apartamento de lujo de su pareja. Es exactamente lo mismo. ¿Díaz Ayuso tiene algún expediente abierto en Hacienda? ¿Era o es socia mercantil de su noviete? ¿Era incluso su noviete cuando el ricacho cometió presuntamente un delito fiscal? ¿Un ciudadano digno de tal nombre no puede enamorarse de nadie capaz de engañar a Hacienda?

– No has presentado la complementaria. Ya no te quiero.

Mientras se refocilan en esta relamida esquizofrenia, tan española en su obsesión por mezclar los asuntos de cama con las irregularidades en la gestión pública –porque así el presunto delito es además pecaminoso– el PSOE y el Partido Popular se limitan a escandalizarse con los informes de la UCO o las declaraciones de procesados, imputado y testigos en docenas de casos judiciales. Estarían obligados a debatir y aprobar un verdadero paquete de medidas jurídicas y reglamentarias para impedir los robos y mordidas. Impulsarían una normativa específica que tipificara los delitos de corrupción endureciendo y ordenando las penas. Consensuarían incluso una constitucionalización de instrumentos y prácticas contra la corrupción. Un diputado como el señor Ábalos sería inmediatamente suspendido cuando el pleno del Congreso concediera el suplicatorio, y mientras se sustanciara judicialmente su caso, lo sustituiría la siguiente en la lista o un ciudadano elegido por insaculación. Mientras no ocurra tal cosa es literalmente inverosímil cualquier otro propósito. Y solo así los dos grandes partidos recuperarían parte de la credibilidad –y hasta de la legitimidad– que ellos mismos han destruido implacablemente en los últimos treinta y cinco años

El empecinamiento de utilizar la corrupción política como arma de destrucción masiva del enemigo–es decir, de encontrarla interesante– alimenta el crecimiento de la extrema y ni al PSOE ni al PP –en realidad a nadie–le interesa que los ultras sigan creciendo. Lo peor no es que Vox saque cincuenta escaños en las próximas generales, aunque si es así, el mandato de Alberto Núñez Feijoo será tan frustrante como fugaz. Vox concentrará sus fuerzas en las autonómicas y locales de 2027 para consolidar su implantación local. Por supuesto que existen encuestas en Canarias. Siete u ocho diputados de Vox en el Parlamento de Canarias, duplicación como mínimo de consejeros en los Cabildos de Tenerife y Gran Canaria, grupos municipales de cinco o seis concejales en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, donde el alcalde socialista ha liberado, con sabrosos sueldos, a los dos concejales que tiene Vox en el ayuntamiento lagunero. Vox así se haría más fuerte políticamente, aumentaría sus ingresos, estimularía su cohesión, multiplicaría su presencia en el espacio público. Estaría en óptimas condiciones para su siguiente meta: el sorpasso al PP y su reducción como remedo impotente. Antes la corrupción solía suponer un castigo político-electoral tolerable –y coyuntural– para conservadores y socialdemócratas. Ahora significa una amenaza grave a la estabilidad del sistema político de la democracia representativa.