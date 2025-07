Poyatos y el servicio público

La aspiración por obtener una plaza pública, sea por oposición o no, es una seña de identidad de los graduados universitarios. La estabilidad, la calidad de vida, la conciliación, el ritmo de trabajo, la necesidad de rellenar los huecos de las jubilaciones son, entre otros, estímulos que incitan a la masiva funcionarización del espectro laboral español. Otro problema a determinar es saber si estas hornadas que se presentan por miles y miles a las ofertas públicas de empleo -o que las esperan con ansiedad- van a ser buenos servidores públicos, o van a ser los peores enemigos de los que tratan de resolver un trámite en la administración.

La magistrada Gloria Poyatos Matas, magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), acaba de darle la vuelta al calcetín y se ha colocado a la primera en el ranking, inventado por este articulista, de la justicia como materia comunicable. Entender un fallo judicial tiene su complejidad: una persona que no sabe leer o escribir no solo no va a comprender la densa literatura especializada, sino que será incapaz de hacerse una composición argumental. La juez ha ido más allá: ha emitido un voto particular para que un menor de diez años pueda descifrar los razonamientos por los que el tribunal le reconoce una discapacidad por diagnóstico de un Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Esta apuesta revulsiva de la juez, con el llamamiento revolucionario de que la Justicia debe adaptarse más al ciudadano y no al contrario, constituye una lección magistral para el ejercicio de uno de los poderes del Estado. Un poder, por cierto, cada vez más politizado y alejado de la sociedad, muy erosionado en lo que se refiere a su credibilidad e independencia.

Una prueba de esta deshumanización judicial está en que Gloria Poyatos tuvo que optar por el voto particular, dado que el resto de la sala no aceptó hacer un relato inteligible para el niño, llamado Aureliano a efectos procesales. La discrepante manifestó lo que su conciencia creía al respecto y enumeró todas las normas que establecen la necesidad de un lenguaje claro, sencillo y accesible universalmente en las comunicaciones procesales. Sus compañeros no lo consideraron así, pero eso ya forma parte de la carencia de empatía, digamos que de elasticidad mental, con el mundo terrenal.

Este punto de disidencia en soledad de la magistrada nos sitúa claramente en la desconexión en la que viven muchos ciudadanos, no sólo los que no pueden entender una sentencia, que son mayoría. Sin ir más lejos (o yendo), la ventanilla electrónica excluye a ciudadanos analfabetos telemáticos del trámite pertinente, al no saber cómo solicitar una cita previa que algunos departamentos han convertido en un filtro obligatorio, a la manera de una empresa que cotiza en bolsa. O bien, como alternativa, acudir a una línea telefónica (o varias) de atención al administrado, una pesadilla para el que no logra hacerse entender. Al final, esa administración que pagamos con nuestros impuestos pasar a ser el peor enemigo y el mejor aprendiz de esos grandes emporios bancarios, cada vez más monopolios, donde la voz del empleado, cuando aparece, es una presencia fantasmal.

La doctrina Poyatos tiene un punto de partido: el servicio público. Ni jueces, ni altos ni bajos funcionarios, ni habilitados, ni cuerpos nacionales, ni fedatarios forman parte de una casta que ha impuesto su expresión. Y no oses con aquello de que no acabas de saber qué quiere decir. Te puede desviar a un asistente virtual o echarte una mirada gélida de superioridad. Por ello, es un placer encontrar al funcionario que se sale del carril, se excede en su consejo administrativo y hasta reconoce que es una reliquia en el contexto de la perreta de la optimización. Pero la sensación de agrado es mayor si la servidora es una presidenta de una sala y el afectado un niño con un trastorno mental. Chapó.