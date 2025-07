El viaje que no tiene olvidos

Yendo a Gijón

Estoy en el tiempo en que todo lo que ocurrió en la vida se me viene de golpe, como un aluvión que me obligara a parar, como si quisiera dormir esos recuerdos para ordenarlos, para ponerlos en su sitio.

Ahora que estoy yendo a Gijón me acuerdo, por ejemplo, de Juan Cueto, quizá la persona más inteligente que he conocido en mi vida. Tenía, por cierto, una memoria intachable, para la literatura, para el periodismo, para la vida, y la usó después, cuando empezaron esos inventos, para la televisión modernizada. Lo llamaba los domingos para que me pusiera al tanto de sus sabidurías. Al final de sus años enfermó de gravedad y entonces lo venía a ver a Gijón.

Para ese viaje yo tomaba un tren que duraba años y luego regresaba, por la noche, en otro vehículo de lentitud insoportable. Ahora viajo en un medio más amable y confío en llegar a tiempo para escuchar hablar de literatura. Allí ya no estará Cueto, y no saben ustedes, mis posibles lectores, cómo lamento esa ausencia.

Cuando le venía a ver a Gijón él hablaba poco; íbamos a bares tristes, o eran tristes porque él entonces era un hombre dominado por la esencia de su enfermedad: la destrucción a la que lo que lo había sometido la naturaleza.

Una vez hablé de él en la televisión y él me vio desde el centro de salud donde vivió sus últimos tiempos, en Madrid. Su hija Ana, una persona emocionante, inteligente como él, tan buena, me dijo que a Juan esas palabras mías le causaron alegría. Esa para mi es una de las noticias más emocionantes de mi vida.

Mientras voy a Gijón y a estos recuerdos me viene de Tenerife, del sur, la noticia triste de una muerte, la de Miguel Barrera, que durante dos años al menos ha estado luchando por seguir aquí, ayudado por su hermano Jose, que no lo ha dejado jamás ni a sol ni a sombra… Ellos dos, Miguel y Jose, fueron alma y alegría de uno de los mejores restaurantes del sur de la isla, en San Isidro, cerca de El Médano, donde he vivido casi cuarenta años de mi vida.

Miguel era el menor de los dos hermanos; había estudiado para ser, así me decía, manipulador de alimentos, y en función de esa especialidad aseguraba, en aquel estupendo lugar de comidas que se llamaba El Jable, una extraordinaria combinación de lo mejor de la gastronomía que nace en las islas.

En tiempos de soledad, yo iba al sur en busca del aire que me curara el asma, gracias a los consejos del doctor José Toledo, que me llevó al sur digamos que por prescripción facultativa… Fueron, han sido, seguirán siendo, años bellos y extraordinarios, frente al mar, cerca de estos amigos que cito y a muchos otros que, entonces y más tarde, han sido memoria o actualidad de mis mejores años en mi tierra.

Miguel y Jose dejaron aquel boliche maravilloso y se instalaron en la plaza mayor de El Médano. Al nuevo establecimiento (El Templete) llevaron a un gentío enorme, por la comida y por ellos mismos. Los dos se las arreglaban para hacer de la estancia, del alimento y del servicio, la viva estampa de una casa en la que nuestras madres, o nuestros padres, nos acogieran cuando volvíamos cansados a las casas de nuestras vidas.

Nunca vimos allí una mala cara. Era un lugar trasparente para la vida del hambre y también para la amistad, un paraíso al que ellos le regalaban la sonrisa y la vida. Hace dos años, quizá dos años, Miguel se fue a estar con los padres y Jose nos daba razón de sus andanzas, hasta que el hermano mayor dejó su restaurante.

Un día vi que cerraba y fue como si El Médano se pusiera de luto. Poco después nos llegó la pésima noticia de la enfermedad de Miguel. Esta duró hasta que ya ni su cuerpo ni su espíritu pudieron con esa sonrisa abierta con la que ahora sus padres, sus hermanos, sus sobrinos, toda su familia, la que es de su estirpe y la que fueron haciendo estos dos benefactores de los días y las noches de El Templete, han dado al público la tristísima noticia de su muerte.

El viaje de los amigos no conoce olvido; si me pongo a pensar me vienen a la mente, que es el depósito del recuerdo, cientos y cientos de los que se fueron, en casa y en la vida que sigo viviendo. Estos días, en el Puerto de la Cruz, donde nací para siempre, pues es mi pueblo mientras viva, se murió Domingo Hernández Torres, sobre cuya presencia en la tierra, y en nuestras vidas, escribí aquí hace unos días.

Domingo era la inteligencia de nuestras vidas, el que nos explicaba qué pasaba en este mundo, en la música, en la tecnología, en la radio, donde dejó una voz potente, inolvidable, suave y a la vez seductora, cercana. Y estos últimos días en el Puerto se recordó, en el Instituto de Estudios Hispánicos, la reciente muerte de Layo Santaella, científico que hizo de su sabiduría una explicación del mar y de lo que éste significa para nuestra tierra y para la vida.

Layo era el hijo del librero que nos traía al Puerto los libros que iban saliendo en la Península y en América; era el abrevadero que nos abrió los ojos al presente y al futuro, y él mismo Layo, como su padre, hizo de su sabiduría un abrazo a favor del conocimiento del que parten las ganas de viajar, de saber y de compartir.

Fue un maestro de muchas disciplinas, y entre esas disciplinas estuvo, hasta el final, la disciplina de la amistad, que esparció entre nosotros, deudores todos de una entidad que merece homenaje: el Instituto de Estudios Hispánicos, que merece por parte de las autoridades del Puerto y de la isla el homenaje y la atención que le está faltando casi desde que nació.

El viaje a Gijón, adonde me ha traído Miguel Barrero, excepcional escritor de un maravilloso libro sobre Leonard Cohen, El guitarrista de Montreal (Galaxia Gunetberg), me llena de nostalgia y de armonía, la armonía de las amistades recobradas. Ahora aquí me esperan libros y conversaciones. Estas noches, por ejemplo, le rendiremos homenaje a Ángel González, el gran poeta asturiano ahora centenario que venía a mi casa a ver el fútbol y a mitigar su tristeza con los whiskies demediados que le sustituían el cansancio de vivir.

Un día estrené con Ángel una camiseta del Barça, mi equipo, que jugaba ese día contra el Oviedo, en el Nou Camp. Ángel era de su gran equipo asturiano, y allí aguantó, con Julio Llamazares, mi arrogante vestimenta. El Oviedo jugaba en el Nou Camp. El partido terminó 3-4, y el poeta se pudo reír de mi sin piedad alguna.