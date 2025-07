A mí se me antoja admirable, estupendo y hasta benemérito que aquí, en nuestras ínsulas baratarias, los políticos no amanezcan cada día anhelando verle el color de las tripas de sus adversarios. Que sean gente flemática, sosegada, más amigos del ademán burletero que del insulto destructivo, más proclives al vacilón moderado que al sarcasmo en carne viva. Eso que el presidente Fernando Clavijo llama el modo canario de hacer política sin duda es una práctica agradable, aunque elevarlo a conquista civilizatoria quizás sea un fisco exagerado. Es maravilloso, en definitiva, que se traten tan ejemplarmente, en comparación con el matadero de la villa y Corte de Madrid, pero uno lo que echa en falta es que empiecen a tratarnos a los ciudadanos igual de bien que se tratan entre ellos. Espero que no parezca demasiado pedir que el modo canario de hacer política se traslade a los canarios mismos y no se reduzca a que un consejero y un diputado se hagan mimitos mientras intentan e incluso consiguen negociar algo.

El Gobierno de Fernando Clavijo ha cumplido ya dos años y no es sencillo hacerle una disección analítica. Desde luego no sirve de nada detenerse en determinados eslóganes, como ese, casi cachondo, de poner a las administraciones al servicio de los ciudadanos, como si se pudieran poner las administraciones al servicio de los fox terrier o de las secuoyas. Este era y es un gobierno de reformas, pero nunca ha reclamado para sí mismo el apelativo de reformista. Quizás le parecía demasiado rojo y han preferido lo del modo canario y demás hierbas alucinógenas. En Canarias emprender una estrategia reformista es extraordinariamente complicado y a veces casi temerario, y no se le puede negar inteligencia y audacia al presidente. Es complicado y temerario el reformismo porque nuestra realidad política y económica es compleja y temerosa. Es complicado, por ejemplo, implantar cambios cuando tus dependencias son particularmente delicadas y estructuran tu propia situación definiéndote límites, a veces severos. La dependencia frente al Gobierno español, su insensibilidad, su infinita pachorra, sus perfumes coloniales, su sordera pertinaz, su racanería miope y asquerosa. Dependencia de unos cuadros normativos que nos impiden tomar decisiones propias en materia de superpoblación, acumulación de riqueza en manos foráneas e inmigración. Dependencia de una actividad económica –el turismo – que ha servido para crecer intensamente, eliminar el hambre y crear empleo, pero que sirve mucho menos para redistribuir la riqueza y garantizar la sostenibilidad del territorio, dispara los precios, promueve ofertas no profesionales, encarece la vivida y estimula la gentrificación. Dependencia porque somos, desde un punto de vista organizacional y administrativo, el resultado de un proceso de más de cuarenta años de improvisaciones, iniciativas genialoides, remiendos, parches, ajustes y reajustes en las administraciones públicas (municipales, insulares y autonómica) bestias pesadas, lentas, insuficientemente eficaces y en muchas esferas y servicios envejecidas. La modernización y recapacitación de las administraciones públicas como herramienta indispensable para motorizar políticas de reformas, pero que están comprometidas por el inmovilismo de los funcionarios que, por cierto, representan más de un tercio de aquellos que votan habitualmente. Dependencia de una cultura política que comparten todos los partidos y que privilegia la isla – es decir: también sus élites políticas y empresariales – en el desarrollo de la toma de decisiones: pese al poder presupuestario que acumula el Gobierno autonómico, este es un país que se gobierna por la intermediación de siete gobiernos chiquititos, y eso complica – a veces superficial pero otras fuertemente – la gestión pública del presente y, sobre todo, de un futuro planificado.

Mientras el Gobierno de Clavijo y Domínguez avanza en solucionar sus seis emergencias (migratoria, habitacional, climática, energética, hídrica y tecnológica) habrá que recordarle que cuando todo parece urgente se corre el riesgo de olvidarse de lo necesario. Construyan al menos un millar de viviendas públicas antes de julio de 2027. Aceleren la prestación por dependencia. Consigan que las Urgencias del HUC no sean un muladar de desesperación e indignidad.