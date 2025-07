Hasta el mismísimo

Queda feo que ponga por escrito hasta dónde estoy en realidad. Pero ya ustedes se lo imaginan. Y es que por más que me esfuerzo, y conste que el susodicho esfuerzo lo hago por mera salud mental, no porque me apetezca lo más mínimo. Pues por mucho que lo intento, decía, cada día me cuesta más ver la cara buena de una humanidad tan falta de valores como egocéntrica y decadente.

No hace falta ver las noticias o abrir el diario, donde las atrocidades han dejado de ser tragedias casi grotescas por lo desmesuradas y se han normalizado hasta la obscenidad, para corroborar semejante afirmación basta con mirar a nuestro alrededor y observar los pequeños gestos de los que nos rodean en nuestra vida cotidiana: los que se ríen del que tropieza, o incluso peor aún, se aprovechan de su caída y hasta le pisan la cabeza para pasar por delante, los que se quejan por tener que cumplir con su obligación, sea ésta del tipo que sea, incluso cuando les pagan por ello, los que reivindican derechos inventados que nadie les ha otorgado, los que manipulan al prójimo para salir airosos de situaciones indeseables provocadas por ellos mismos... La lista es interminable, lamentablemente.

Yo misma lo enfrento cada día: la amiga que resultó no ser tal en realidad y que, lejos de disculparse, se lamenta con grandes aspavientos porque le has recriminado su falta de consideración y su desafección cuando pasas por un mal momento, la compañera de trabajo que en vez de hacer un acto de conciencia honesto se ofende porque le paras los pies, harta ya de sus faltas de respeto y su grosería, el familiar que intenta manipularte descaradamente para conseguir que hagas lo que de alguna manera le conviene, o a niveles más banales, la camarera que se molesta porque, después de un buen rato de espera, interrumpes su charla con su compañera para volver a pedirle la cuenta o la vendedora que te trata con condescendencia y es además incapaz de utilizar fórmulas de cortesía tan básicas como gracias o por favor, por poner sólo algún ejemplo de tantas y tantas situaciones incómodas y, sobre todo, desagradables a las que nos enfrentamos a diario en nuestro día a día.

Vaya por delante que no es que yo me considere un dechado de virtudes, desde luego, pero sí que me esfuerzo a diario para que la educación y los buenos modales sean el timón que guíe mis relaciones, sean del tipo que sean, por ponerme en el pellejo del otro siempre que esto no me perjudique en demasía, aunque también es cierto que los pequeños sacrificios aportan en ocasiones una satisfacción que hace que valgan la pena y, sobre todo, porque mis actos y palabras no hieran al otro, sea este el amor de tu vida o el que te atiende en la farmacia.

Con todo, me siguen sorprendiendo casi tanto como desagradando, la competencia constante e innecesaria, el «y yo más», el pavoneo permanente, el «yoísmo» desaforado, el alarde, en definitiva, de un individualismo tan inmaduro como tedioso y estéril porque no aporta nada, ni siquiera al que lo practica compulsivamente en un ridículo esfuerzo por lograr una retribución anímica tan escasa como fugaz. Y debe ser que estoy mayor, pero me resulta insufrible este tipo de comportamiento y se me hace cada día más cuesta arriba reírle las gracias a «pescadores de cumplidos», como se diría en el idioma de Shakespeare, gallitos de corral y demás actores de su propia comedia. Qué pereza.