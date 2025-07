Imagen del edificio central de la Universidad Fernando Pessoa, en Santa María de Guía. / LP/DLP

A veces pienso en lo mucho -y en lo rápido- que ha cambiado todo en los últimos años. El avance de la tecnología no nos da tregua. La sociedad está en constante evolución y la educación no se puede quedar atrás. De esta forma vemos cómo en los colegios aparece el aprendizaje por proyectos o el aprendizaje basado en el juego y estas nuevas respuestas educativas se extrapolan a la docencia universitaria a través del aprendizaje y servicio (ApS). Me gusta eso de aprender algo y ponerlo al servicio de los otros. Nos acerca, nos humaniza, nos recuerda el significado de la palabra «comunidad.» Este enfoque educativo combina la adquisición de competencias académicas con el compromiso social y comunitario. De esta manera, el alumnado, ávido de demostrar lo que sabe y con ganas de comerse el mundo, integra los contenidos de una asignatura y, a su vez, los pone en práctica con diferentes colectivos. Por ejemplo, un futuro terapeuta ocupacional puede poner al servicio de una asociación de personas con alzhéimer diferentes técnicas de estimulación cognitiva que ha aprendido en una materia. Para poder ver y experimentar todo esto que les estoy contando, la Universidad Fernando Pessoa de Canarias, desde el vicerrectorado de profesorado y con el apoyo del grupo de investigación en innovación y del departamento de relaciones institucionales organizó el pasado martes las «I Jornadas de Innovación y Aprendizaje y Servicio de la UFPC» en las que disfrutamos de talleres realizados por los propios estudiantes y de conferencias y mesas redondas de la mano de diferentes figuras en la disciplina. Destacan, entre ellas, Berta Paz, experta internacional y vicepresidenta de la European Association of Service-Learning in Higher Education o María Carmen Marrero y Yolanda Ortega Moral, representantes de la asociación canaria de ApS. En estas exposiciones se habló del potencial transformados del ApS, de cómo llevarlo al aula y, desde el aula, al resto de la sociedad. Si el mundo en el que vivimos cambia, tenemos dos opciones: seguir haciendo lo mismo, aunque ya no nos valga, o adaptarnos a los nuevos tiempos y reinventar la educación llevándola a donde es necesaria: a los otros. Quizá haya quienes piensen que esto se lleva haciendo toda la vida y, en cierta manera, es así. Cada uno de nosotros intenta desde su parcela ser creativo e innovador y transformar su profesión, pero esto no va de «Yo primero» sino de «Todos juntos» creyendo en una formación académica y social. Nos necesitamos y nos necesitaremos siempre como humanidad. Y precisamente la humanidad es lo que no debemos perder nunca.