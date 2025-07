Jonathan Viera, ¿eres capaz?

Jonathan Viera. / José Carlos Guerra

Me apunté a un curso de guion cinematográfico de RTVE. Me costó noventa euros y diez minutos, lo que tarda un café en enfriarse. Ahora tengo el buzón lleno de mensajes de mi tutor; mensajes informativos y mensajes recordatorios, un diálogo de uno, una réplica sin contrarréplica. Un monólogo.

He asumido con gran deportividad poder dedicarme el resto de mi vida a opinar en cafeterías de hermanos; ya sean de Hermanos Granados, Hermanos Lantigua o Hermanos García. Sin embargo, durante los próximos diez minutos, en los que se enfría mi café, voy a intentar escribir esto como si fuera Aaron Sorkin para que tú puedas emocionarte mientras disfrutas del tuyo. Sopla y escucha.

Siete Palmas está cerca de La Feria de la misma forma que La Minilla está al lado de Escaleritas; Guanarteme, de Madera y Corcho; Ciudad Jardín, de Schamann y Tafira, del Lomo Blanco. Esto es solo un mensaje informativo. El recordatorio llegará cuando te diga que los mejores deportistas nacen en los de abajo con esperanza de mudarse a los de arriba; subir la escalera, romper el cristal. Como hizo Jonathan Viera.

Tiene el talento que surge en ambientes opresivos y la pureza de las flores que crecen en el fango. Los niños ya no regatean los dátiles que caen de las palmeras, ni los chicles secos del asfalto. Ya no le dan al palo pintado con espray, ni se meten debajo de un coche hasta la cintura para sacar el balón. No intentan meterla dentro de una papelera desde lejos, ni darle a los números de los bloques. No juegan un rápido en las verjas de un negocio con un balón pelado de costuras, ni con cámaras infladas que huelen a neumático. No se han quedado jodidos por clavar la pelota en la cabuya de un parterre, ni han recibido la ovación de un grupo de politoxicómanos adictos al fútbol. Si agradezco su vuelta, es por esto. El equipo de mi ciudad debe estar compuesto por jugadores de ciudades deportivas, de GPS, pizarra y descanso. Pero también necesita a alguien que represente a la Ciudad Alta. Necesita a la clase de jugador que alguna vez ha intentado meter el balón por la ventanilla del chófer de la 21.

En la película Moneyball: rompiendo las reglas (2011), escrita por Aaron Sorkin hay una conversación entre el mánager del club y un jugador de 37 años. El mánager le dice lo siguiente:

Quiero exprimirte hasta la última gota de béisbol que llevas dentro y tú quieres seguir en el show. Hagámoslo juntos. Yo no te pago para que seas el jugador que solías ser, te pago para que seas el jugador que eres. Eres listo. Entiendes lo que queremos conseguir. Sé un ejemplo para los más jóvenes. Sé un líder. ¿Eres capaz?

Si yo fuera un guionista de la talla de Aaron Sorkin escribiría una película sobre Jonathan Viera y en la página noventa le haría la misma pregunta. Sólo él tiene la respuesta.