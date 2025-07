¡Pedro, La Mareta no toca este año!

Pedro Sánche, en una de sus llegadas a La Mareta, imagen de archivo. / EFE

Cada periodo estival, como un ‘déjà vu’ tan inevitable como el tórrido calor del asfalto en julio, me asalta la misma ilusoria sugerencia. Este año, si cabe, con una intensidad más punzante y gira en torno a nuestro presidente, Pedro Sánchez, que vuelve a Lanzarote, en busca del merecido descanso del guerrero. La Mareta lo espera, solitaria, señoria, para que recupere el aliento del transcurso de una legislatura ‘puta’ (nunca mejor dicho) repleta de tensiones, mentiras y escándalos.

Y sí, como cualquier hijo de vecino, el presidente tiene derecho a descansar. Faltaría más. Pero una cosa es tumbarse en una hamaca a la bartola y otra muy distinta es hacerlo en una residencia oficial de lujo, heredada de la Casa Real, convertida ahora en un feudo exclusivo del jefe del Ejecutivo.

No es una cuestión de legalidad, sino de ética y oportunidad. Cuando un niño se equivoca, lo sabemos, se le corrige, pide disculpas y se le permite enmendar el error. Pero cuando quien yerra es el presidente del Gobierno, no basta con la incómoda disculpa sin más ni con la estrategia del avestruz. Lo mínimo que se espera es una asunción de responsabilidades. Una reflexión seria. Y, quizás, si el orgullo no le puede, que eso es una quimera, una convocatoria electoral.

Mientras tanto, sería incendiario que el dueño del Peugeot, ese coche robado y repleto de mangantes, que en su día quiso simbolizar falsa modestia, pretenda broncearse bajo el sol de la isla conejera como si nada ocurriera. Sin maquillaje esta vez, como en sus últimas comparecencias en ayunas (»son las cinco y no he comido»), porque el sol hace su trabajo sin necesidad de asesores. Comerá a su hora, como buen disciplinado, ajeno al empacho moral de una sociedad harta de escándalos, corruptelas y una vulgaridad política en barras de alterne y sobres en negro que ya no sorprende, pero sí asquea.

Por eso, y volviendo al comienzo, propongo una idea tan utópica como necesaria: ¿y si este año Sánchez decidiera ceder La Mareta a familias desfavorecidas? ¿Y si los niños que nunca han visto el mar pudieran correr por los jardines que hoy pisa un presidente que predica igualdad, pero practica privilegios? Porque, si de verdad compartimos La Mareta, ¿no sería hermoso que ese símbolo de exclusividad se convirtiera, aunque fuera por unos días, en un espacio de justicia social?

Quizás no sea más que una fantasía veraniega. Pero entre tanto sol y titulares vacíos, a veces soñar con decencia también es una forma de resistencia. ¡Pedro, La mareta no toca este año, digo yo!.