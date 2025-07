Breverías 159

Ibuprofeno. / E. P.

Reconforta y tranquiliza la información rigurosa y precisa. Así cuando leo que la tasa de paro en España el tercer trimestre de este año es del 11,36 % celebro que se pueda aquilatar hasta tal punto el número de desempleados.

Pero hete aquí que me habían dado para hoy una cita telefónica con mi médico de cabecera con una precisión cuasi ferroviaria, a las 12.01 horas. ¡Pues resulta que me llamaron a las seis de la tarde!

Y me pregunto yo de pronto: ¿será cuestión de ajustar también al alza los números de la Encuesta de Población Activa?

*

Andaba yo preocupado la otra tarde con una serie de asuntos pendientes y de engorrosa naturaleza, cuando sin venir a cuento me dio inesperadamente un agudo dolor en la espalda, de origen desconocido e inexplicable. Tomaron protagonismo los recursos domésticos de rigor; hielo en la zona dolorida, ibuprofeno etc., fulminantemente olvidadas todas las pequeñas incordiantes servidumbres de unas horas antes.

Lo que me medio recuerda una cita que ni la ChatGPT me ha conseguido aflorar, creo que de Mark Twain, donde más o menos aconsejaba al ciudadano agobiado de pejigueras , que se calzase unos zapatos dos números pequeños, para que viera lo que sí era un calvario como Dios manda.

*

Creo haber comentado mi reciente corta excursión a la ciudad de Ámsterdam. Si la oferta gastronómica no es precisamente extensa, si acaso con alguna especialidad originaria del antiguo imperio holandés, por ejemplo el Rijsttafel de Indonesia, una especie de menú de degustación tan exótico como sabroso, sí quiero resaltar las bondades del servicio de restaurantes. Y no es casualidad; como en muchos otros países, que predomine el personal de origen hispánico, lo que garantiza una dedicación en el servicio, y sobre todo una atención y una simpatía rozando a veces casi el cariño.

Y en esta vena pegué la hebra con un cocinero que atendía los huevos y tortillas del desayuno de mi hotel , haciendo auténticos malabares para abastecer a los famélicos clientes desde unos huevos pochados a una tortilla paisana. Y no solo resultó ser español, sino encima de Tenerife.

Al preguntarle sobre las condiciones de vida de su trabajo se sinceró sobre que Holanda era un país perfecto, pero «solo para trabajar». Y doy fe de su maestría en el trabajo, hasta sobrevenir un incidente anecdótico, pues al pedirle unos huevos fritos, me preguntó a la inglesa, si los quería «sunny side up», o sea con «el sol arriba». Al inquirir divertido, que como se decía en español, me confesó que no lo sabía. Creo que es una buena oportunidad para poner a prueba la inventiva de los lectores aficionados a los huevos fritos, cuyas pintureras calificaciones cuentan ya con «claras con puntilla» «con la clara cuajada» «con la yema líquida» pero que no sé si pueden presumir de la precisión británica sobre si se quiere la yema boca arriba o el huevo pasado por ambos lados. Anímense, invéntense o recopilen alguna expresión original, para así poder ilustrar a nuestro chef de desayunos de Tenerife. n