La manipulación ultra

Por supuesto que existen los discursos de odio y cada vez menudea más la expresión deslenguada de atrocidades, estigmatizaciones, groserías insultantes, repulsas salvajes, anhelos de destrucción, deshumanización del otro. Lo puedes comprobar en espacios laborales, en tiendas, en transportes públicos, en las escuelas. El otro día en un gimnasio, un individuo le comentaba a otro el «espléndido» discurso de Santiago Abascal «machacando a ese bujarrón», y el gorila, displicente, respondía: «Ya, ya, pero estoy harto de palabras, lo que quiero son muertos, quiero ver ataúdes con rojos». Yo estaba al lado y me quedé estupefacto, y después de unos segundos le dije al tipo que al menos cuando servidor estuviera presente evitara esos vómitos y cerrara la boca. Cinco minutos después dejaba el gimnasio mientras uno de ellos me perseguía hasta la puerta y reclamaba su libertad de expresión. Fue un ejemplo maravilloso en el que se concentró toda la actitud ultra: el sueño de una violencia exterminadora, el desprecio por la palabra, la victimización como pobrecitos a los que le hurtan su sagrado derecho a desear y berrear el asesinato a gran escala de aquellos a los que odian.

Sin duda todo eso se está extendiendo como una cangrena por la sociedad española. Pero la tentación de simplificarlo y utilizarlo como narrativa política y moral debe ser analiza y –según creo– rechazada. Los acontecimientos en la localidad murciana de Torre Pacheco se están exponiendo como un choque entre fascistas y emigrantes (e hijos de emigrantes) que tiene como campo de batalla una democracia inerme y agonizante. A mi juicio es un punto de vista (como mínimo) sumamente discutible. Es falso, estúpido e inútil suponer que la convivencia entre los naturales y los emigrantes conduce invariablemente a una suerte de alianza de civilizaciones zapateril, a una microscópica y suburbana utopía de trabajo, progreso y libertad. Siento comunicarlo tan brutalmente, pero no es así. El otro día pude disfrutar de una película de catástrofes titulada 2012. Una hecatombe planetaria está a punto de arrasar la civilización y los gobiernos preparan una vía de escape de la que no informan a los ciudadanos. Alguien le reprocha este secretismo el jefe. «¿Qué cree usted, que llegaría el fin y todos nos abrazaríamos y nos podríamos a bailar?». Gestionar pacíficamente la convivencia entre culturas y orígenes distintos es todo menos sencillo. La abstracción de la buena voluntad no sirve para mucho. La mayor parte de mi niñez la viví en un distrito de Caracas –Catia– donde nos repartíamos el territorio emigrantes portugueses, italianos y canarios; más allá, hacia el sur, detrás de una pequeña estación eléctrica, estaban los venezolanos de nacimiento, en su mayoría negros, muchos mulatos, algunos cuarterones. Las relaciones siempre estaban cargadas de tensión. Por supuesto desconfiábamos invariablemente los unos de los otros. Rara vez nos relacionábamos. A veces no ocurría nada durante muchos meses; de pronto se producía una bronca, una reyerta, una pelea, y corría miedo y sangre. Las chicas rara vez salían solas a la calle una vez caída la tarde. Los matrimonios del 90% de los canarios eran entre canarios y algo muy similar ocurría entre italianos y portugueses.

Existen problemas de convivencia y entendimiento en cualquier espacio urbano donde se concentrar diversas nacionalidades, culturas, idiomas, costumbres y dialectos. Nunca se produce una transformación mágica que te convierta automáticamente en venezolano, canario, murciano o español. Son imprescindibles estrategias de asimilación e inclusión articuladas en políticas públicas eficientes y eficaces, pero no son comunes ni estructurales en casi ningún sitio. Sobre esta realidad –y no en el vacío– actúan esos discursos del odio, se filtra la xenofobia, crece el miedo y el racismo. Junto a soluciones y beneficios la emigración trae problemas y conflictos que atender por las administraciones públicas. Naturalizar otros 500.000 sin pensar medio segundo en las políticas sociales y asistenciales a lo que obliga para evitar una lumpemproletarización de los migrantes supone una irresponsabilidad terrible. No mandar de inmediato a la policía a Murcia para que esto le permita al Gobierno no hablar durante tres días de Santos Cerdán es estremecedor.